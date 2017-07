In einem aktuellen Kommentar beschäftigt sich Andrea Iannelli, Investment Director bei Fidelity International, mit der Strategie der Europäischen Zentralbank. Einige Ziele seien erreicht worden, das Thema Inflation hingegen stehe noch auf der Agenda.

Ende Juli 2012, also vor fünf Jahren, läutete die EZB eine Wende in der Eurokrise ein: "Im Rahmen ihres Mandats ist die EZB bereit, alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir, es wird genug sein" - mit dieser Botschaft wendete sich EZB-Präsident Mario Draghi an die Märkte und brachte zugleich seine Entschlossenheit zum Ausdruck, der verheerenden Staatsverschuldung in Griechenland, Irland und Spanien entgegenzutreten. Andrea Iannelli von Fidelity zieht nun eine Zwischenbilanz. Was hat die EZB-Politik bislang gebracht?

