Baierbrunn (ots) - Eltern sollten bei ihrem Baby die Umstellung auf feste Kost entspannt angehen. "Lassen Sie sich und dem Kind Zeit. Beim Essen geht es nicht nur um Nahrungsaufnahme - es soll auch Spaß machen", betont Ernährungswissenschaftlerin Maria Flothkötter vom Bundeszentrum für Ernährung in Bonn im Apothekenmagazin "Baby und Familie". Hebamme Sabine Drexl aus Beilngries rät Eltern, ihr Baby nicht mit anderen zu vergleichen. Ein Baby wird nicht besser oder weiter entwickelt sein, wenn es früher isst als andere. "Das eine ist eher neugierig und experimentierfreudig, während das andere vorsichtig ist und mehr Zeit braucht. Deshalb ist Essenlernen auch ein sehr individueller Prozess, bei dem jede Familie ihren eigenen Weg finden muss", bestätigt der Sprecher des Landesverbands der Kinder- und Jugendärzte Nordrhein, Edwin Ackermann aus Tönisvorst. Er ermutigt Eltern dazu, ihrem Bauchgefühl und ihrem Kind zu vertrauen. Vielfältige Tipps für den Weg des Babys von der Milch zum Familientisch hat "Baby und Familie" im aktuellen Heft zusammengestellt.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 7/2017 liegt in den meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung an Kunden abgegeben.



OTS: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54201 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54201.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de