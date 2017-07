München (ots) - Im Rahmen eines Release Events hat das Münchner Startup Sono Motors in München ihr Solarauto Sion vorgestellt. Geladen waren über 700 Gäste aus Politik, Industrie und Presse.



Der Sion. Ein Elektroauto für alle.



Der Sion verfügt über eine Reichweite von 250km und kostet ohne Batterie 16.000EUR. Die Batterie kann entweder zu einem einmaligen Kaufpreis von unter 4000EUR, oder zu einer monatlichen Rate erworben werden. Durch den vergleichsweise niedrigen Preis soll das Auto die Elektromobilität alltagstauglich machen. Durch seine besonderen Eigenschaften, eignet sich der Sion besonders für Familien und Stadtpendler.



Besonders ist die Selbstladefunktion namens viSono (von "Vision"). Über integrierte Solarzellen kann pro Tag Strom für bis zu 30 Kilometer Reichweite in die Batterie eingespeist werden.



Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist laut Firmenangaben das sogenannte biSono-System (von "bidirektional"). Dieses erlaubt nicht nur die Batterie des Fahrzeugs zu laden sondern auch wieder Strom zu entnehmen. Somit wird der Sion zum mobilen Stromspeicher. Mit einem Output von 6,6 kW lassen sich sogar andere Elektroautos laden.



Sono Motors sieht die Zukunft des Verkehrs im Sharing Bereich. Der Sion wird daher mit drei verschiedenen Mobilitätsdiensten ab Werk ausgestattet sein: powerSharing, carSharing und rideSharing.



Über eine Smartphone-App können damit Mitfahrgelegenheiten und Strom zur Weitergabe angeboten werden. Außerdem soll es möglich sein, den Sion für bestimmte Zeiträume komplett zu vermieten.



Nach dem Release Event will Sono Motors eine Probefahrten Tour durch ganz Mitteleuropa starten. Somit sollen Kunden die Möglichkeit haben, den Sion Probe zu fahren.



In 12 Städten und 6 Ländern werden demnach Events stattfinden, bei denen die Interessenten den Sion testfahren und die Technologie hinter dem Fahrzeug erfahren können. Der Startschuss fällt am 18. August in München.



Bilder ab 23:00 GMT Amsterdam, Berlin unter: https://sonomotors.nextcloud.hosting/index.php/s/nd8hwFnbWfuNvrJ oder www.sonomotors.com



OTS: Sono Motors GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127439 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127439.rss2



Pressekontakt: Navina Pernsteiner navina.pernsteiner@sonomotors.com Phone: +49-89-45205818