Berlin (ots) - Influencer Marketing ist auf dem Weg, sich im digitalen Marketing- und Kommunikationsmix zu etablieren. Während die Branche intern noch um Standards und Markttransparenz ringt, sind die Konsumenten schon weiter: Empfehlungen von Influencern, YouTubern, Instagrammern & Co. überzeugen die Nutzer in Deutschland. Sie bescheinigen Influencern eine hohe Glaubwürdigkeit und fühlen sich bei Produktpräsentationen gut informiert.



Dies zeigt eine aktuelle Studie der Berliner Influencer Marketing-Plattform und - Software Influry GmbH (https://influry.com).



Die Influry-Studie analysiert die Situation dieser jungen Werbegattung in Deutschland. Dafür wurden in einer bundesweiten Online-Befragung durch Goldmedia insgesamt 1.604 Internetnutzer über 14 Jahre in Deutschland zu ihrem Informations- und Kaufverhalten über Social-Media-Kanäle befragt.



Schon jeder siebte Internetnutzer, der seine Social-Media-Kanäle auch zur Informationssuche nach Produkten und Services nutzt, findet sie bei Influencern. (14,5 %). Bei den 14- bis 17-Jährigen sind es mit 36 Prozent mehr als ein Drittel, die sich so über Produkte informieren.



Knapp ein Drittel (29%) der Befragten gab an, dass Produktpräsentationen von Influencern im Internet für sie besonders glaubwürdig sind. Bei den 18- bis 23-Jährigen sind es 35 Prozent, bei den 14- bis 17-Jährigen sogar 41 Prozent.



Damit liegen Influencer im Glaubwürdigkeitsranking für Produktempfehlungen (alle Altersgruppen) vor Artikeln in Zeitungen/Zeitschriften (27%), vor Empfehlungen von Social-Media-Freunden (26%), Printanzeigen (12%) oder TV-Spots (7%). Wichtiger sind nur Empfehlungen von Freunden (63%) und Kundenbewertungen auf Produktseiten (z.B. Amazon oder Zalando, 48%).



In der Befragung ging es auch um Gründe, sich bei Influencern über Produkte zu informieren. Die Nutzer schätzen vor allem das Gefühl, durch Influencer persönlich angesprochen zu werden (29%). Ferner wurden die überzeugenden Erklärungen der Vor- und Nachteile (28%) genannt sowie, durch ihre Empfehlungen leichter entscheiden zu können (28%).



"Wir möchten mit der Studie zeigen, wie akzeptiert Influencer als Informations- und Inspirationsquelle bereits bei den Konsumenten sind", betont Influry-Geschäftsführer Levin Vostell. "Insbesondere für junge Nutzer bringen Influencer neben Authentizität und Glaubwürdigkeit viel Inspiration für neue Marken und Produkte in den Werbemix. Dadurch werden Influencer zu Recht immer mehr zum integralen Bestandteil moderner Kampagnen und Kommunikationskonzepte."



