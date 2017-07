US-Justizminister Sessions will laut US-Medienberichten strafrechtlich gegen indiskrete Mitarbeiter im Weißen Haus vorgehen. Auch Medienberichte mit vertrauliches Geheimdienstmaterial sollen dabei untersucht werden.

US-Justizminister Jeff Sessions will US-Medienberichten zufolge schon bald Pläne für strafrechtliche Ermittlungen wegen der jüngsten Indiskretionen durch Regierungsstellen vorlegen. Insbesondere sollten Medienberichte unter die Lupe genommen werden, in denen vertrauliches Geheimdienstmaterial veröffentlicht worden sei, berichteten am Mittwoch der Sender Fox News und ...

