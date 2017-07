Emmen - Also hat im ersten Semester deutlich mehr Umsatz und Gewinn erzielt. Auch mit Blick auf das Gesamtjahr rechnet der IT-Logistiker mit einer Steigerung. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten 2017 um 9,5% auf 4,13 Mrd EUR. Der Gewinn vor Steuern (EBT) legte um 28% zu auf 51,4 Mio EUR und der Konzerngewinn um 32% auf 36,9 Mio.

"Unsere klare Strategie, das durchsetzungsstarke Management sowie die umsetzungskonsequenten Mitarbeiter sind das Fundament unseres nachhaltigen Erfolges", lässt sich CEO Gustavo Möller-Hergt in einer Mitteilung vom Donnerstag zitieren. So bleibe man auch in einem veränderten Wettbewerbsumfeld erfolgreich.

Mit den Ergebnissen übertraf Also die Schätzungen von Analysten. Die Bank Vontobel war von einem Umsatz von 4,02 Mrd und Research Partners von 3,87 Mrd ausgegangen. Der Gewinn wurde bei 30,7 Mio bzw. 31,0 Mio gesehen.

Tiefere Marge in Zentraleuropa

Nach Regionen wuchs das Marktsegment Zentraleuropa, das die Länder Deutschland, Frankreich, Österreich und die Schweiz ...

