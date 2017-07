FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein gutes zweites Quartal und ein optimistischer Blick auf das Gesamtjahr hat die Aktien der Allianz am Donnerstag angetrieben. Weit vorne im Dax lagen die Finanztitel am Vormittag mit 1,42 Prozent im Plus bei 182,15 Euro, während der deutsche Leitindex um ein knappes halbes Prozent nachgab. Die Allianz-Papiere sind damit auf Tuchfühlung zu ihrem vor zwei Wochen markierten Jahreshoch bei 184,35 Euro.

Geringe Schäden und gute Geschäfte in allen Bereichen beflügelten die Gewinnhoffnungen des Versicherers. Für das laufende Geschäftsjahr fasst Vorstandschef Oliver Bäte beim operativen Gewinn jetzt die Marke von 11,3 Milliarden Euro ins Visier. Das ist das obere Ende der bisherigen Zielspanne. Im zweiten Quartal war es vor allem im Schaden- und Unfallgeschäft deutlich aufwärtsgegangen, nachdem ein Jahr zuvor hohe Katastrophenschäden das Ergebnis verhagelt hatten.

VIEL LOB VON ANALYSTEN

Von Analysten gab es am Donnerstag durchweg großes Lob für den Versicherungskonzern. Michael Haid von der Commerzbank sprach von herausragenden Eckdaten für alle Sparten und lobte den nach oben verengten Zielkorridor für den operativen Gewinn 2017. Equinet-Analyst Philipp Häßler sagte, die Allianz habe die Erwartungen übertroffen, was ihn in seiner positiven Haltung zur Aktie bestärke.

Die Aktien der Allianz haben in diesem Jahr bislang rund 17 Prozent dazu gewonnen und zählen damit zu den besten Werten im Dax. Der deutsche Leitindex kommt nur auf knapp 7 Prozent Kurszuwachs.

Auch im Vergleich mit anderen Versicherer-Papieren haben die Allianz-Titel die Nase vorn: Der Stoxx 600 Branchenindex der europäischen Versicherer steht seit Jahresbeginn lediglich mit etwas mehr als 6 Prozent im Plus./ajx/stw/fbr

ISIN DE0008404005

AXC0135 2017-07-27/11:08