Bonn - Das BIP Großbritanniens ist vorläufigen Angaben zufolge im 2. Quartal um 0,3% im Vorquartalsvergleich gewachsen, nachdem die Rate im 1. Quartal bei noch schwächeren 0,2% gelegen hatte, so die Analysten von Postbank Research. Die Vorjahresveränderungsrate sei im 2. Quartal von 2,0% auf 1,7% gefallen. In der geringen Dynamik würden sich in zunehmendem Maße die ökonomischen Bremseffekte des nahenden Brexits zeigen.

