- Fünfteilige Eventserie das erste Projekt der im Frühjahr 2017 gegründeten Partnerschaft zur Entwicklung gemeinsamer hochwertiger Serien - Basierend auf der wahren Geschichte einer der größten von Menschen verursachten Umweltkatastrophen in der Europäischen Geschichte - Drehbeginn ab Frühjahr 2018 in Litauen - Mit "Mad Men"-Star Jared Harris in der Hauptrolle



"Tschernobyl" ist das erste gemeinsame Serienprojekt, das im Rahmen der neuen Partnerschaft zwischen Sky und HBO in Auftrag gegeben wurde. Die fünfteilige Eventserie basiert auf der wahren Geschichte einer der größten von Menschen verursachten Umweltkatastrophen in Europa und erzählt unter anderem von mutigen Männern und Frauen, die unfassbare Opfer bringen, um Europa vor einer schlimmeren Katastrophe zu bewahren.



Die fünfteilige Miniserie mit Jared Harris ("Mad Men", "The Crown") in der Hauptrolle und produziert von Sister Pictures sowie The Mighty Mint, wird in Deutschland, Österreich, England, Irland und Italien auf Sky zu sehen sein. Es ist das erste Gemeinschaftsprojekt, basierend auf dem 250 Millionen US Dollar internationalen Koproduktions-Deal zwischen Sky und HBO, der im Frühjahr 2017 geschlossen wurde.



"Tschernobyl" ist eine Geschichte über Lügen und Feigheit, Mut und Überzeugung, menschlichem Versagen und Großmut. Vor dem schockierenden Hintergrund der Nuklearkatastrophe vom April 1986 in der Ukraine erzählt die Eventserie von den tragischen und bewegenden Geschichten der Menschen, die bei dem Versuch noch Schlimmeres zu verhindern, ihr Leben zugunsten anderer riskierten, und enthüllt die Umstände, wie und warum es zu der Explosion des Atomreaktors kam.



Gary Davey, Managing Director, Content bei Sky: "Craig Mazin hat mit 'Tschernobyl' ein einzigartiges Drehbuch geschrieben. Souverän verknüpft er die instinktiven, tragischen und heldenhaften Aspekte dieser verheerenden Katastrophe zu einer fesselnden Geschichte. 'Tschernobyl' entspricht unserem gemeinsamen Ziel, hochwertige, einzigartige Dramaserien mit einer internationalen Sichtweise und einer internationalen Cast zu schaffen. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit HBO, um diese wichtige Geschichte auf Sky zu präsentieren."



Kary Antholis, President HBO Miniserien und CINEMAX Programm: "Bereits ab dem Moment als Craig Mazin uns das Script präsentierte, waren wir sicher, dass diese allzu wahre Geschichte des Horrors und der Erlösung unbedingt erzählt werden muss. Sie wird sowohl unsere als auch die Zuschauer weltweit emotional fordern, erschüttern und in Rage bringen."



Für das Drehbuch zeichnet Craig Mazin ("The Huntsman & the Ice Queen") verantwortlich, die Regie übernimmt Johan Renck ("The Last Panthers", "Breaking Bad"). Als ausführende Produzentin fungieren Carolyn Strauss (zweimalige Emmy®- und PGA-Gewinnerin für "Game of Thrones"), Jane Featherstone ("Broadchurch", "Der Tunnel") und Craig Mazin, sowie Chris Fry ("Humans") and Johan Renck als ko-ausführende Produzenten. Zai Bennett, Director of Programm Sky plc., und Anne Mensah, Head of Drama. Sky plc., gaben die Produktion in Auftrag.



Die Dreharbeiten beginnen im Frühjahr 2018 in Litauen, die Ausstrahlung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt in den Sky Märkten UK, Irland, Italien, Deutschland und Österreich auf Sky Atlantic.



Über Sky Deutschland:



Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.6.2017).



Über HBO:



Home Box Office, Inc ist die Premium-TV-Tochtergesellschaft von Time Warner Inc. und der weltweit erfolgreichste Pay TV Anbieter. Das Unternehmen präsentiert die beiden TV-Angebote HBO® und Cinemax® und erreicht damit circa 131 Millionen Abonnenten weltweit. Der Service umfasst zudem die SVOD-Produkte HBO On Demand®, Cinemax on Demand®, HBO GO®, MAX GO® sowie HD Feeds und Multiplexkanäle. HBO NOW®, der Standalone Premium Streamingservice, ermöglicht Endverbrauchern in den USA den sofortigen Zugang zum HBO Programm. International sind HBO Sender sowie die SVOD Angebote HBO On Demand® und HBO GO® in über 60 Ländern präsent. HBO® und Cinemax® Programme werden in über 150 Länder weltweit verkauft.



Über Sister Pictures:



Die unabhängige Produktionsfirma Sister Pictures wurde im November 2015 von Jane Featherstone gegründet und entwickelt markante und bold Geschichten für ein britisches und internationales Publikum. Jane hat bereits bahnbrechende TV-Serien produziert, darunter "Spooks", "The Hour", "Utopia" und "Life on Mars". Sister Pictures derzeitige Projekte beinhalten "The Split" von Abi Morgan für BBC 1, "Clean Break" für ITV1 mit Sheridan Smith in der Hauptrolle, "The Power", von der preisgekrönten Drehbuchautorin Naomi Alderman, "Giri / Haji" von Joe Barton für BBC 1 / Netflix sowie "The Bisexual", kreiert und gespielt von Desiree Akhavan für Channel 4, und von Naomi de Pear von Sister Production als ausführender Produzentin über ihre internes Label Hotenanny. Sister Pictures ist auch Koproduzent der erfolgreichen Comedy "Flowers" auf Channel 4 sowie der von Kritikern gefeierten Krimiserie "Broadchurch", die mit den höchsten TV-Quoten innerhalb der vergangenen fünf Jahre abgeschlossen wurde. Daniel Isaacs ist der Leitende Geschäftsführer neben dem ausführenden Produzenten Chris Fry sowie Head of Development Katie Carpenter im Büro im Londoner Stadtteil Clerkenwell.



