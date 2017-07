FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- ANGLO AMERICAN +3.43% - RESUMES DIVIDEND PAYMENT - ASTRAZENECA -15.11% - SETBACK FOR MYSTIC STUDY - BARCLAYS CUTS ITV PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 115 (130) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LSE GROUP TARGET TO 4140 (4060) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG INITIATES IWG WITH 'BUY' - TARGET 430 PENCE - BERENBERG INITIATES WORKSPACE GROUP WITH 'BUY' - TARGET 1050 PENCE - BERENBERG RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 1150 (980) PENCE - 'BUY' - BRITISH AMERICAN TOBACCO +2.25% - H1 OPERATING PROFIT BEATS ESTIMATES - CREDIT SUISSE RAISES COMPASS GROUP PT TO 1870 (1750) PENCE - 'OUTPERFORM' - DIAGEO +4.53% - PROFTIABILITY TARGET LIFTED, SHARE BUYBACKS - EXANE BNP CUTS JUPITER FUND TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - FTSE 100-INDIKATION +0.05% TO 7456 (CLOSE: 7452.32) POINTS BY IG - FTSE 100-INDIKATION +0.07% TO 7457 (CLOSE: 7452.32) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 825 (860) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 115 (150) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES FLYBE GROUP PRICE TARGET TO 55 (45) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 559 (513) PENCE - 'HOLD' - INVESTEC CUTS ANTOFAGASTA TO 'HOLD' ('BUY') - INVESTEC RAISES MITCHELLS & BUTLERS TO 'HOLD' ('SELL') - JEFFERIES RAISES NEXT PLC TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 3850 (3500) PENCE - JEFFERIES RAISES NEXT PLC TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 3850 (3500) PENCE - JEFFERIES RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 695 (650) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 560 (500) PENCE - 'BUY' - LLOYDS BANKING GROUP -1.65% - EARNINGS PER SHARE DECLINED - MACQUARIE RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 245 (243) PENCE - 'OUTPERFORM' - PANMURE CUTS HANSARD GLOBAL PRICE TARGET TO 130 (143) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 1000 (872) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS CHARLES STANLEY GROUP TO 'ADD' ('BUY') - PEEL HUNT CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES TO 'ADD' ('BUY') - PEEL HUNT RAISES MITIE GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - RBC CAPITAL RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 160 (145) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES METRO BANK PLC PT TO 4000 (3750) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES METRO BANK TARGET TO 4000 (3750) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS ABCAM TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - PT 1120 (1080) PENCE - SKY -0.21% AFTER FULL YEAR RESULTS - THOMAS COOK +2.62% - Q3 CHARACTERIZED BY GOOD SUMMER BOOKINGS - UBS RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4200 (4100) PENCE - 'BUY'



