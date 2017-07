Von Nick Kostov

PARIS (Dow Jones)--Der französische Elektrotechnik-Konzern Schneider Electric übernimmt den Hersteller von automatischen Transferschaltern Asco Power für 1,25 Milliarden US-Dollar. Dank der Übernahme hofft Schneider auf eine stärkere Position in Nordamerika. Das Unternehmen biete eine allgemein bekannte Marke in Nordamerika, ein hohes technisches Know-How und eine recht hoch diversifizierte Kundschaft. Asco beschäftigt derzeit 2.000 Mitarbeiter - vor allem in Nordamerika. Sie operiert bisher als ein autonomer Teil des Anbieters von Rechnerzentren-Infrastruktur Vertiv. Der Umsatz betrug im Vorjahr 468 Millionen Dollar. Die Transaktion wird komplett in bar bezahlt und soll Ende 2017 abgeschlossen sein.

