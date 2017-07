Die Wertpapierexperten der Societe Generale haben in ihrer neusten Studie zur OMV das Kursziel für die Aktien von 52,0 auf 54,0 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" bleibt bestätigt.

Die Wertpapierexpertenrunde um Mhedi Ennebati streicht den freien Cashflow des Unternehmens hervor: Mit einer Rendite von 5,5 Prozent für das laufende Geschäftsjahr liegt diese deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,8 Prozent. Damit sollen der OMV Türen für höhere Dividendenausschüttungen und mögliche Unternehmensübernahmen offen stehen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Societe-Generale-Analysten 4,37 Euro für 2017, sowie 3,40 bzw. 3,21 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,40 Euro für 2017, sowie 1,60 bzw. 1,80 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Donnerstag notierten die OMV-Aktien an der Wiener Börse mit plus 0,56 Prozent bei 49,27 Euro.

Analysierendes Institut Societe Generale

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto/dkm

AFA0039 2017-07-27/11:25

ISIN: AT0000743059