Bad Marienberg - Im Juni konnten mehr Asylbewerber umverteilt werden als in früheren Monaten (mehr als 2.000 aus Griechenland und fast 1.000 aus Italien), zudem bieten fast alle Mitgliedstaaten regelmäßig Umsiedlungen an und führen sie durch. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der EU-Kommission: Damit könnten bis September sämtliche für eine Umverteilung in Frage kommenden Asylbewerber umgesiedelt worden sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...