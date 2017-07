Hannover - Die US-Notenbank hat das Leitzinsniveau im Land der unbegrenzten Möglichkeiten unverändert belassen und die Finanzmärkte somit eigentlich nicht überrascht, so die Analysten der Nord LB.Der Euro habe trotzdem von dieser Nachricht profitiert. Die Gemeinschaftswährung aus Frankfurt habe sich in Richtung 1,18 USD pro EUR bewegt. Nach Auffassung der Analysten erhöhe sich damit die Fallhöhe bei einer immer wahrscheinlicher werdenden Korrektur nun noch weiter. Die Zentralbank in Washington werde noch vor dem Ende des Jahres 2017 die FED Funds Target Rate anheben und zudem noch erste Maßnahmen zur Reduktion ihres Bilanzvolumens ergreifen. Das FOMC sei damit sicherlich kein Taubenschlag mehr, wovon der Dollar in den kommenden drei bis sechs Monaten profitieren dürfte - Wechselkurse seien keine Einbahnstraße. (27.07.2017/alc/a/a)

