Bonn - Die Rentenmärkte präsentierten sich gestern im europäischen Handel wenig verändert, so die Analysten von Postbank Research. Dabei hätten die Renditen 10- und 5-jähriger Bundesanleihen jeweils leicht um 1 Basispunkt auf 0,55% bzw. -0,15% nachgegeben, während die Rendite 2-jähriger Papiere kaum verändert bei -0,67% gelegen habe. Bewegung habe dann am Abend die FED in den Markt gebracht. Anscheinend seien die Marktteilnehmer irritiert gewesen, dass das FED-Statement keine klaren Hinweise auf eine baldige Leitzinserhöhung enthalten habe, obwohl eine klare Positionierung diesbezüglich auch nicht zu erwarten gewesen sei. Gleichwohl habe die Rendite 10-jähriger US-Treasuries im Anschluss an die FOMC-Sitzung spürbar nachgegeben. Heute Morgen reagiere der deutsche Markt mit ebenfalls nachgebenden Renditen. (27.07.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...