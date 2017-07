Vevey - Nestlé ist im ersten Halbjahr 2017 deutlich weniger stark gewachsen als von Management und Analysten erwartet. Vor allem blieb im zweiten Quartal eine klare Beschleunigung gegenüber dem sehr schwachen ersten Jahresviertel aus, so dass der weltgrösste Nahrungsmittel-Hersteller seinen Wachstumsausblick für das Gesamtjahr etwas abschwächen musste. Die Aktie büsst entsprechend im morgendlichen Handel deutlich an Terrain ein.

Das für die Nahrungsmittel-Industrie wichtige organische Wachstum erreichte laut Mitteilung vom Donnerstag in der Berichtsperiode von Januar bis Juni insgesamt 2,3%. Das zweite Quartal blieb dabei mit 2,4% nur unwesentlich über den 2,3% des ersten Quartals. Die Periode von Januar bis März war u.a. wegen Sondereffekten (Schaltjahr, Ostern) das bisher schwächste Quartal des laufenden Jahrhunderts.

Das organische Wachstum im Halbjahr setzt sich zusammen aus 1,4% für internes Realwachstum (RIG) und 0,9% für Preisanpassungen. Vor allem letztere Komponente fiel im zweiten Quartal mit 0,9% gegenüber dem ersten (1,0%) wieder etwas zurück, was von Beobachtern so nicht erwartet worden war. Finanzchef François-Xavier Roger erklärte es an einem Call für Journalisten vor allem mit den sehr volatilen Rohstoffpreisen, die Preiserhöhungen erschwerten.

Gewinn höher als im Vorjahr

Der Gesamtumsatz sank derweil um 0,3% auf 43,0 Mrd CHF, wobei hier vor allem der Netto-Akquisitionseffekt (-2,3%, u.a. wegen Froneri-JV) das Ergebnis belastete. Die ausgewiesene operative Marge der Gruppe ging wegen verstärkter Restrukturierungsaktivität um 30 Basispunkte (BP) auf 15,0% zurück (-20 BP zu konstanten Wechselkursen). Der EBIT selbst wird mit 6,45 Mrd CHF (VJ 6,61 Mrd) und damit leicht tiefer als im Vorjahr beziffert. Um Restrukturierungskosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...