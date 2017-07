Der Ölpreis steht vor einer wichtigen Entscheidung. Wie erwartet stiegen die Notierungen nach dem Tief um 44,40 US-Dollar in den letzten Wochen an, doch nun steht ihnen einen Widerstand um 51,10 US-Dollar im Weg. Prallt der Ölpreis der Sorte Brent Crude etwa von dort erneut nach unten ab?

Der Anstieg der Ölpreise wurde zuletzt von fallenden Rohöllagerbeständen in den USA begleitet. Gestern meldete die staatliche Energy Information Administration (EIA), dass die Lagerbestände in der vergangenen Woche um 7,2 Millionen Barrel gefallen waren, während die Prognosen von einem deutlich geringeren Rückgang ausgegangen waren. Bereits in der Vorwoche hatten sie sich um 4,7 Millionen verringert. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war sogar ein Rückgang um 10,2 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...