Paris - Inmitten der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison konnten sich die europäischen Börsen am Donnerstag nicht für eine Richtung entscheiden. Weil sich positive wie negative Kursreaktionen auf die Zahlenvorlagen mehr oder weniger aufhoben, stand der EuroStoxx 50 am späten Vormittag prozentual unverändert bei 3491,27 Punkten.

Kaum Bewegung gab es auch bei den Länderindizes in Grossbritannien und Frankreich: der CAC-40 stand in Paris mit 5191,98 Punkten denkbar knapp mit 0,03 Prozent im Plus, während es für den FTSE 100 in London um hauchdünne 0,05 Prozent auf 7448,58 Punkte nach unten ging.

Keine nennenswerten Impulse erhielten die Märkte auch von der US-Geldpolitik: Es war keine Überraschung, dass die Währungshüter von der Fed auf ihrem Weg zu einer strafferen Geldpolitik vorerst eine Pause einlegen. Den Leitzins hatten sie am Vorabend nicht weiter angehoben. Experten sahen in der Stellungnahme auch Hinweise, dass sich die US-Notenbank bei künftigen Zinserhöhungen eher Zeit lassen könnte.

So stand zur Wochenmitte ganz klar die Berichtssaison ...

