Hamburg (ots) - Die Zweite Bundesliga startet an diesem Wochenende, und viele sprechen von einem äußerst ausgeglichenen Rennen um die Plätze an der Tabellenspitze. Wer wird Erster, wer wird Zweiter - wer also steigt direkt in die erste Liga auf? Hierzu haben die Buchmacher von mybet jetzt ihre Einschätzungen veröffentlicht.



Unter www.mybet.com kann auf die wahrscheinlichsten direkten Aufsteiger zu folgenden Quoten gewettet werden:



FC Ingolstadt: 2.30 Darmstadt 98: 3.50 Eintracht Braunschweig: 3.50 Eisern Union: 4.00 St. Pauli: 7.00 1. FC Nürnberg: 7.00 Fortuna Düsseldorf: 10.00 1. FC Kaiserslautern: 10.00 Dynamo Dresden: 10.00 VfL Bochum: 10.00 Greuther Fürth: 11.00 1. FC Heidenheim: 13.00 Arminia Bielefeld: 20.00 Erzgebirge Aue: 25.00 SV Sandhausen: 25.00 MSV Duisburg: 30.00 Holstein Kiel: 35.00 Jahn Regensburg: 50.00



