Daun (ots) - Selten hat die Vergabe von Sport-Übertragungsrechten solchen Wirbel in der Medienlandschaft verursacht, wie bei der Bundesliga-Saison 2017/2018. Sieben Sender teilen sich diesmal die Übertragungsrechte - und um alle Partien live sehen zu können, reicht ein Sky-Abo künftig nicht mehr aus. InfoDigital gibt Ihnen einen Überblick, wann und wo Sie welche Spiele live im TV und im Internet empfangen können.



Die InfoDigital 08/2017 (Nr. 353) ist ab Freitag, 28. Juli im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlich.



Außerdem:



Auch beim neuen HD-Antennenfernsehen bleiben wir am Ball und berichten über erste Zahlen zur Nutzung von Freenet TV und neue Planungen bei der digitalen Terrestrik über DVB-T2 HD. In exklusiven Gesprächen mit Brancheninsidern rücken wir auch das Fernsehen der vierten Generation in den Fokus. Die Angst vor neuen Monopolen aus der Cloud und die Möglichkeiten, die Plattformen wie Amazon Fire TV, Androidtv oder AppleTV für kleine und regionale Sender bereithalten, sind zwei Seiten derselben Medaille. Auch wenn die Anbieterentscheidung zum zweiten DAB+ Multiplex in Deutschland gerade juristisch Wellen schlägt, ist das DAB+ Digitalradio ohne Frage die Zukunft des Radios. Wir stellen Ihnen neue Informationen zum aktuellen Stand der Entwicklung in Deutschland und Europa sowie eine Marktübersicht von DAB+ Radios vor, die die Welt der digitalen Terrestrik mit den Möglichkeiten internetbasierter Streamingdienste vereinen. Passend zum Sommer richten wir in unserem Test von fünf DAB+ Pocketradios im Hosentaschenformat den Blick auf eine vielschichtige Geräteklasse. Und auch die Neuigkeiten aus der europäischen Raumfahrtindustrie, die derzeit Satelliten für 5G in Stellung bringen will, haben eine ganze Strecke gefüllt. Wir berichten über den Start der weltweit ersten Serienfertigung von Satelliten auf europäischem Boden sowie zum jüngsten Verlust des SES Satelliten AMC-9 und dessen möglichen Folgen.



