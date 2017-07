Holzkirchen (ots) -



Eine Therapie ist nur dann hilfreich, wenn man sie auch befolgt. Während manche Patienten nur ein Arzneimittel einnehmen, müssen andere die Einnahme von fünf, zehn oder mehr Medikamenten in den Alltag integrieren. An die pünktliche und korrekte Einnahme zu denken, ist in jedem Fall eine Herausforderung. Unterstützung bei der regelmäßigen und pünktlichen Einnahme von Medikamenten bietet seit 2015 die "MedPlaner" App von Hexal. Um die Medikation noch einfacher und sicherer im Alltag zu integrieren, wird dieser Service nun um zahlreiche neue praktische Funktionen erweitert.



Die "MedPlaner" App für iPhone und für Android-Smartphone ist komfortabel, flexibel, übersichtlich und hilft, Arzneimittel leichter und zuverlässiger in den Tagesablauf zu integrieren. Die bisherigen Funktionen umfassen einen Medikationsplan, Erinnerungen zu den Einnahmezeitpunkten sowie ein Einnahmeprotokoll.



Ab Mitte März diesen Jahres wird die App in ihrer neuen Version um einige neue Funktionalitäten erweitert. In der neuen Version können an einem Gerät mehrere Profile angelegt und genutzt werden. Dies erleichtert pflegenden oder unterstützenden Familienmitgliedern oder Freunden, die Medikation mehrerer Personen von einem Gerät aus zu verwalten.



Mit der neuen Version der MedPlaner App besteht nun die Möglichkeit, eine Liste von Apotheken zu erstellen und zu verwalten. An gelistete Apotheken können dann Fotos von Rezepten zugesendet werden, die dann bei der Abholung im Original vorgelegt werden müssen. Dies kann die Bestellung von verordneten Medikamenten vereinfa-chen. Zudem ist es möglich, die gelisteten Apotheken direkt aus der App telefonisch zu kontaktieren.



Ein weiteres Extra der Neuauflage der App ist die Funktion des PZN- oder QR Code Scanners. Damit müssen Medikamente nicht mehr ausschließlich manuell eingetragen werden, sondern können mit deutlich weniger Aufwand gescannt und somit aufgenommen werden. Eine weitere neue Funktion der App ermöglicht es nun, die Reichweite der Medikamente zu berechnen. Aus Packungsgröße und Verbrauch des Medikationsplans wird errechnet, wann eine Packung zur Neige geht. Der Nutzer wird dann rechtzeitig daran erinnert, das Medikament nachverordnen zu lassen bzw. nachzukaufen.



