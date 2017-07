Berlin (ots) - Die Billie GmbH ist neuestes Mitglied im Deutschen Factoring-Verband, Berlin. Billie ist ein Online-Factoring-Unternehmen mit Sitz in Berlin. Als so genanntes FinTech-Unternehmen bietet die Billie GmbH mittels moderner Rating-Technologie eine vollständig digitale Factoring-Lösung für KMUs und Freiberufler. Durch den Zugang zu Daten zahlreicher öffentlicher Datenbanken, kommerzieller Datenanbieter sowie unternehmensinterner Daten erfolgt die Entscheidung über die Vergabe von Factoring-Linien innerhalb kürzester Zeit. Kunden benötigen dafür lediglich einen elektronischen Kontoauszug.



"Mit der Billie GmbH haben wir nun ein weiteres FinTech-Unternehmen in unseren Reihen und wir freuen uns, diese neue Entwicklung im Factoring aktiv begleiten zu dürfen", führt Joachim Secker, Sprecher des Vorstandes des Deutschen Factoring-Verbandes, aus.



Der Deutsche Factoring-Verband vertritt damit nun 37 führende Factoringinstitute mit einem Marktanteil von ca. 98 Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Volumens. Der Verband wächst außer in den Umsatzvolumina damit auch kontinuierlich in seiner Mitgliederanzahl und bestätigt seine erfolgreiche Arbeit im 43. Jahr des Bestehens als führender Verband in Deutschland für Factoring.



Mehr Informationen zum Thema Factoring und zur Billie GmbH finden Sie unter: www.factoring.de und www.billie.io.



