München (ots) - Über das neue App-Framework in der Qualys Cloud-Plattform können Unternehmen ihre Public-Cloud-Infrastrukturen überwachen und gegen Fehlkonfigurationen, bösartiges Verhalten und nicht standardgemäße Deployments absichern.



Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen, stellte heute CloudView vor, ein neues App-Framework innerhalb der Qualys Cloud-Plattform, das Cloud-Infrastrukturen laufend und umfassend schützt. Die IT-Sicherheits- und DevSecOps-Teams erhalten mit CloudView eine einheitliche, verbindliche Sicht auf Sicherheit und Compliance über sämtliche Cloud-Infrastrukturen hinweg.



CloudView verschafft den Kunden einen Überblick über die Topologie und den Sicherheits- und Compliance-Status ihrer gesamten Public-Cloud-Infrastruktur. Dabei deckt die Lösung die großen Anbieter wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud ab. Die beiden ersten Anwendungen im Rahmen von CloudView sind Cloud Inventory (CI) und Cloud Security Assessment (CSA).



Qualys zeigt CloudView mit den beiden neuen Anwendungen bei der Black Hat USA 2017



Laut Ciscos Global Cloud Index-Prognose[1] werden bis 2020 Cloud-Workloads 92 Prozent des gesamten Datenverkehrs in Rechenzentren ausmachen. Um sich für diesen Wandel zu rüsten, müssen die IT-Sicherheitsteams ihre Verfahren an den Umfang und die Elastizität von Cloud-Workloads anpassen. Zudem müssen sie ihren Anteil an der Sicherheitsverantwortung definieren, die sie mit ihren Public-Cloud-Anbietern teilen. Hierbei unterstützt sie die Lösung Qualys CloudView, indem sie die einzigartige Übersicht über Sicherheit und Compliance, die Qualys schon bisher für Cloud-Hosts bot, auf die gesamte Cloud-Infrastruktur ausdehnt.



Mit CloudView erweitert Qualys seinen bisherigen Blick auf hostbezogene Schwachstellen, Compliance und Bedrohungsinformationen um ein Echtzeit-Inventar für alle Cloud-Dienste. Diese Kombination erleichtert den Sicherheitsteams die Überwachung und Bewertung der DevOps-Pipeline sowie die direkte Berichterstattung. So können sie gewährleisten, dass Cloud-Workloads über die gesamte Continuous Integration/Continuous Development (CI/CD) Toolchain hinweg richtig konfiguriert werden - im Einklang mit dem Identitäts- und Zugangsmanagement und den Richtlinien und Vorschriften für Netzwerk- und Administratorzugriffe. Die Anfälligkeit für Angriffe verringert sich dadurch enorm.



"Der zunehmende Einsatz von Cloud Computing macht neue, anpassungsfähige Sicherheitslösungen erforderlich, die schnell voranschreitende Initiativen zur digitalen Transformation unterstützen", erklärt Philippe Courtot, Chairman und CEO von Qualys Inc. "Unsere neue Lösung CloudView und die zugehörigen Anwendungen gewährleisten beispiellose Sichtbarkeit und kontinuierlichen Schutz für alle Cloud-Workloads.



Der erste Release von Qualys CloudView umfasst zwei Anwendungen:



Die Anwendung Cloud Inventory (CI) bietet:



Umfassende Bestandsaufnahme: Qualys CloudView integriert sich mit den nativen APIs von Public-Cloud-Anbietern, um kontinuierlich Ressourcen zu ermitteln und die Sicherheitsüberwachung auf Branchenstandards und Best Practices für Cloud-Architekturen zu automatisieren. Sichtbarkeit für alle Clouds: Die Anwendung bietet Topologie-Sichten auf die Infrastruktur und die Beziehungen zwischen allen Cloud-Ressourcen.



Die Anwendung Cloud Security Assessment (CSA) beinhaltet:



Kontinuierliches Sicherheitsmonitoring: Qualys CloudView automatisiert das Sicherheitsmonitoring hinsichtlich Branchenstandards, um Bedrohungen zu ermitteln, die durch falsche Konfigurationen, unnötige Zugriffsberechtigungen und nicht standardgemäße Implementierungen entstehen. Zudem zeigt es Schritte zur Bewältigung der Risiken auf.



Wertvolle Erkenntnisse und Priorisierung von Bedrohungen: Die umfassenden Informationen, die CloudView zum Bestand an Cloud-Ressourcen liefert, ermöglichen ebenso einfache wie ergiebige Suchanfragen zu den Konfigurationen und komplexen Beziehungen von Assets.



Verfügbarkeit:



Qualys CloudView wird ab dem 4. Quartal 2017 als Beta-Version für AWS verfügbar sein. Künftige Versionen werden große Cloud-Anbieter wie Azure und Google Cloud unterstützen.



