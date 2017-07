London - Schroders bleibt weiter auf Wachstumskurs, so Schroders plc in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Assets under Management and Administration (AUMA) stiegen im ersten Halbjahr 2017 gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 343,8 Milliarden GBP (384,8 Milliarden EUR) auf den neuen Rekord von 418,2 Milliarden GBP (467,6 Milliarden EUR). Damit erhöhte sich auch der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 23 Prozent von 293,7 Millionen GBP (328,7 Millionen EUR, H1 2016) auf 361,5 Millionen GBP (404,6 Millionen EUR).

