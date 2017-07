Köln (ots) -



- Ford produzierte sein erstes Nutzfahrzeug - das Modell TT - vor genau 100 Jahren



- Basierend auf der Autoikone T-Modell war der 1-Tonner länger und stabiler ausgeführt und bot dabei Platz für zwei



- Heute ist Ford die bestverkaufte Nutzfahrzeug-Marke in Europa*



Jeder kennt das Ford T-Modell, die Fahrzeug-Legende, die zum globalen Verkaufsschlager wurde. Aber kennen Sie auch das Modell TT? Obgleich weit weniger bekannt, hatte dieses Fahrzeug einen riesigen Einfluß auf die Autowelt - als Wegbereiter der heutigen Transporter und Pick-ups, inklusive der heutigen erfolgreichen Ford Transit-Modellfamilie.



Bei seinem Baubeginn vor genau 100 Jahren war das Modell TT das erste als solches speziell gefertigte 1-Tonner Nutzfahrzeug der Firma Ford. Die Kunden hatten damals die Möglichkeit, die werkseitig gelieferten Fahrgestelle mit entsprechenden Aufbauten auszurüsten, um so zu transportieren, was es zu transportieren galt - von der Briefsendung bis zu Benzinfässern. Das Fahrzeug wurde zunächst ausschließlich in den USA gefertigt, wobei die Produktion auch zunehmend auf andere internationale Werke ausgeweitet wurde, wie etwa dem im britischen Manchester oder ab 1926 auf das erste Ford-Werk in Deutschland im Berliner Westhafen.



Das TT-Modell war länger und noch stabiler ausgeführt als das T-Modell und bot in seiner luftigen Kabine Platz für den Fahrer und einen Passagier. Gestartet wurde das Fahrzeug zeittypisch mit einer Kurbel. Auch ansonsten ging es bei dem Fahrzeug eher rustikal zu, aber auf Wunsch konnten zumindest statt der serienmäßigen Vollgummi-Bereifung auch luftgefüllte Pneus geordert werden - eine für die damalige Zeit beträchtliche Verbesserung des Fahrkomforts.



"Es ist schon faszinierend zu sehen, wie weit sich die heutigen Fahrzeuge seit den ersten Ursprüngen des TT-Modells weiterentwickelt haben, aber prinzipiell erfüllen sie nach wie vor dieselbe Aufgabe wie damals: sie halten auf möglichst flexible und kostengünstige Art und Weise das Geschäft am Laufen", kommentiert Hans Schep, General Manager, Commercial Vehicles, Ford of Europe.



Ford bietet einzigartige Nutzfahrzeug-Vielfalt und zielgerichteten Service



Ford präsentiert sich heute mit der erfolgreichen Ford Transit-Familie - Transit, Transit Custom, Transit Connect und Transit Courier - als echter Vollsortimenter und bietet die wohl breiteste, eigenständig entwickelte Transporter-Palette auf dem Nutzfahrzeug-Markt. Fortwährende Weiterentwicklungen der Fahrzeuge orientieren sich erfolgreich an den Kundenbedürfnissen - inklusive der für das Jahr 2019 angekündigten Plug-in-Hybrid-Version des Ford Transit Custom. Abgerundet wird das Angebot durch den in drei Karosserieversionen erhältlichen Pick-up-Primus Ford Ranger. Aktuell ist Ford die bestverkaufte Nutzfahrzeug-Marke auf dem europäischen Markt.*



*Die Ford of Europe-Zahlen beziehen sich auf die 20 europäischen Hauptmärkte, in denen das Unternehmen durch nationale Verkaufsorganisationen vertreten ist. Dies sind: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und Ungarn.



