Zürich (ots) - PwC Schweiz hat einen neuen Leiter für Risk

Assurance: Andreas Eschbach übernimmt per 1. Juli 2017 von Jürgen

Müller.



Mit Wirkung vom 1. Juli 2017 übernimmt Andreas Eschbach die

Verantwortung für den Geschäftsbereich Risk Assurance bei PwC Schweiz

und tritt damit in die Fussstapfen von Jürgen Müller. Jürgen Müller

konzentriert sich nun wieder auf strategisch wichtige Kunden.



Andreas Eschbach ist seit 1999 im Bereich Risk Assurance bei PwC

tätig und wurde 2007 zum Partner ernannt. In den letzten elf Jahren

baute er die Risikoprüfung von Finanzdienstleistungsfirmen mit Fokus

auf Banken und Versicherungen auf. Zuvor verbrachte er über zwei

Jahre bei PwC in New York.



Andreas Eschbach freut sich über diese neue Herausforderung und

hat klare Ziele: "Mit meinen 300 Mitarbeitern möchte ich

sicherstellen, dass wir unseren Kunden im In- und Ausland umfassende

Dienstleistungen von Technologietransformationen bis hin zu

Rechnungslegungsstandards bieten. Wir arbeiten dabei eng mit dem

Management der Kunden zusammen. Das Resultat sind integrierte und an

den Kunden angepasste Lösungen. Damit helfen wir ihnen in jedem

Bereich ihrer Geschäftstätigkeit, das Vertrauen ihrer Stakeholder zu

stärken."



