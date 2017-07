Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Volkswagen AG will nach Aussagen ihres Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller einen Erfolg des "Diesel-Gipfels" am kommenden Mittwoch in Berlin und bietet deshalb eine Nachrüstung von vier Millionen Fahrzeugen an. "Ich hoffe, dass dieser Diesel-Gipfel eine ernsthafte Angelegenheit wird, keine Inszenierung, kein Wahlkampfthema - sondern dass wir die Debatte um den Verbrennungsmotor versachlichen können", sagte Müller bei einem Statement mit Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) im VW-Werk in Wolfsburg.

"Der Volkswagen-Konzern jedenfalls wird anbieten, vier Millionen Fahrzeuge nachzurüsten und damit die Emissionen deutlich zu reduzieren", sagte Müller. "Wir wissen um unsere Verantwortung für Umwelt und für unsere Arbeitsplätze und wollen vor diesem Hintergrund einen Beitrag leisten, dass dieser Gipfel ein Erfolg wird". Durch Nachbesserungen könne der Abgasausstoß deutlich verbessert werden, aber in wie weit dies Auswirkungen auf Fahrverbote habe, bestimmten möglicherweise die Gerichte, räumte der VW-Chef ein. "Wir müssen sehen, welche Wirkung wir da erzielen."

Ob in den von Müller genannten vier Millionen Autos die bereits von Audi angekündigten Nachrüstungen von bis zu 850.000 Fahrzeugen enthalten sind, ist zunächst unklar.

Die Bundesregierung hatte für den Gipfel zuvor "Aktion und Bewegung seitens der Industrie" angemahnt. Hendricks forderte in Wolfsburg zudem, dass man "die Verantwortung zwischen Typzulassung und Kontrollen neu verteilen" müsse. "Ich halte es für erforderlich, dass wir eine Kontrollbehörde in einem anderen Ressort neu ansiedeln müssen", sagte sie. Dies müsse nicht das Umweltministerium sein - auch das Verbraucherschutzministerium komme dafür in Frage. Bisher liegen Zulassung und Kontrolle beim Kraftfahrt-Bundesamt.

July 27, 2017

