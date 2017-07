Saarbrücken (ots) - Sommerurlaub - Ausgeschlafen nachts losfahren



Wenn sich auf der dreispurigen Autobahn seit Stunden nichts bewegt, sehnt man sich zurück an den heimischen Badesee, statt in den langersehnten Mittelmeerurlaub. Damit die Erholung schon während der Fahrt beginnt, treten viele Deutsche ihre Reise schon weit vor Sonnenaufgang an. Eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt zeigt: Fast die Hälfte der deutschen Autobesitzer (49 Prozent) fahren am liebsten schon nachts in den Urlaub, um Staus und Hitze auszuweichen.(1) Weitere 14 Prozent starten erst nachmittags oder abends, wenn auf den Autobahnen weniger los ist. Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt, weiß, worin der Vorteil besteht, außerhalb der beliebten Fahrzeiten aufzubrechen: "Bei kühlen Temperaturen und leeren Straßen in den Urlaub zu fahren sorgt grundsätzlich für weniger Stress. Doch das frühe Aufstehen kann auch zur Gefahr für den Fahrer, Mitreisende und andere Verkehrsteilnehmer werden. Müdigkeit und der sogenannte Sekundenschlaf sind eine ernsthafte Unfallgefahr. Autofahrer sollten deshalb darauf achten, dass sie ausgeschlafen in den Urlaub starten und regelmäßig Pausen einlegen."



(1) Repräsentative Umfrage "Sommer 2017" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Juni 2017 wurden in Deutschland 1.554 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt, darunter 1.389 Personen, die ein Auto im Haushalt besitzen und dieses auch selbst nutzen.



