Nürnberg - Volkswagen-Aktie: Umfrage zu VW-Skandal: Update führt zu massiven Problemen - Aktiennews Bereits seit letztem Jahr ruft Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) aufgrund des Abgasskandals viele Dieselfahrzeuge in die Werkstatt zurück, um die Motorsteuerung mit einem Update zu versehen, so rechtecheck.de, ein Portal der GDVI Verbraucherhilfe GmbH, in einer aktuellen Pressemitteilung.

