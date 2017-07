EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nimmt sich der Anliegen osteuropäischer Mitgliedsstaaten an, gegen eine behauptete doppelte Qualität bei Lebensmitteln ein- und derselben Marke vorzugehen. Bei einem Treffen mit dem slowakischen Premier Robert Fico in Brüssel sagte Juncker am Donnerstag, eine Diskriminierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...