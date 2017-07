Frankfurt - Die globalen Investitionsströme haben sich in den letzten drei Jahrzehnten spürbar verändert, so die Experten von Vontobel Asset Management.Seien bis Mitte der 90er Jahre die größte Gruppe von Investoren Vorstandsmitglieder gewesen, die ihre Ersparnisse in Staats- und Unternehmensanleihen angelegt hätten, würden heute Unternehmensrücklagen fast zwei Drittel der weltweiten Investitionen ausmachen. Der Grund für diese Verschiebung sei vor allem bei der Digitalisierung zu finden, da das Wachstum der digitalen Wirtschaft für Unternehmen weniger Investitionen und Mitarbeiter erforderlich machen und folglich Einsparungen ermöglichen würden.

