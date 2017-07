Schwarzach am Main - Die adidas-Aktie (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) hat sich zuletzt ganz gut geschlagen - dank positiver Branchennachrichten, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Konkurrent PUMA habe seine Prognose angehoben - bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Das lasse auch für adidas hoffen. Die Franken würden Anfang August ihre Bücher öffnen. Für gute Stimmung hätten auch die Analysten gesorgt. Goldman Sachs etwa habe die Einstufung für adidas vor Halbjahreszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen - das impliziere ein Aufwärtspotenzial von knapp 15 Prozent. Bei einer neuen Aktienanleihe Plus (ISIN DE000DK0K5N7/ WKN DK0K5N) der DekaBank seien zwar deutlich weniger drin - der Zinssatz p.a. betrage 4,9 Prozent -, dafür überstehe das Papier selbst Rückschläge von gut 25 Prozent. Denn der Nominal-Barrierenkurs liege bei 132,90 Euro. Die Laufzeit betrage ein Jahr. (Ausgabe 29/2017) (27.07.2017/alc/n/a)

