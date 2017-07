Der Index wird von zwei bestimmenden Themen derzeit in die Zange genommen. Zum einen ist es die Unsicherheit und Nervosität, die aus den Vorwürfen zu einem vermeintlichen Kartell gegen die Autokonzerne resultiert. Zum anderen ist die Zurückhaltung im Dax auch in der aktuellen Stärke des Euros begründet. Die Hausse in der Gemeinschaftswährung nimmt dem Index die Luft zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...