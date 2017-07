Pullach/Bremen (ots) -



- Kunden können bei Reiseplanung nun auch Transferdienstleister nutzen - Integration der Buchungsmöglichkeiten in vielfältigen Kanälen



Lückenlose Reiseplanung: Geschäftsreisende können ab sofort über ihren Reisebüropartner BCD Travel auch auf den Transferdienstleister myDriver by Sixt zugreifen. Möglich macht das die langjährige Partnerschaft von Sixt, deutscher Marktführer in der Autovermietung, und BCD Travel, deutscher Marktführer für Geschäftsreise-Management.



Kunden von BCD Travel stehen für die Nutzung von myDriver verschiedene Buchungskanäle zur Verfügung. Dazu gehört unter anderem BCD Travel Direct, ein Geschäftsreiseportal für kleine bis mittelständische Unternehmen. Die Transferdienstleistungen von myDriver - beispielsweise Fahrten zum oder vom Flughafen - lassen sich somit bequem und nahtlos innerhalb der gesamten Reiseplanung buchen.



myDriver by Sixt ist ein professioneller Fahrdienst, dessen Fokus vor allem auf komfortablen Flughafentransfers liegt. Der Service ist in mehr als 150 Metropolen weltweit verfügbar und bietet seinen Kunden eine Premium-Flotte aus großräumigen, hochwertig ausgestattete Fahrzeugen, transparente Festpreise mit bargeldloser Zahlung, die direkte Abholung am Gate sowie eine elektronische Rechnungsstellung, welche die Abrechnungsprozesse für Unternehmen deutlich erleichtert.



Konrad Thoma, CEO von myDriver: "Sixt stellt seinen Kunden zahlreiche Premium-Services zur Verfügung, die den Komfort auf Reisen erhöhen. myDriver ist ein gutes Beispiel dafür, denn es bietet die Möglichkeit, einfach, sicher und zuverlässig beim nächsten Termin zu erscheinen. Die Buchbarkeit von myDriver über Online Booking Tools von Geschäftsreisebüros bietet dabei einen echten Mehrwert, denn die zeitintensive Planung und Abrechnung von Geschäftsreisen wird so deutlich erleichtert. Mit unserem langjährigen Partner BCD Travel können wir Kunden nun je nach Bedarf sogar verschiedene Buchungsvarianten anbieten."



Stefan Vorndran, Senior Vice President EMEA bei BCD Travel: "Um Kunden eine lückenlose Geschäftsreise zu ermöglichen, bedarf es neben der Buchung von Flügen, Hotel und Mietwagen auch Services für den Weg vom oder zum Flughafen. Mit Sixt und seinem Transferdienst myDriver haben wir dafür einen starken Partner an unserer Seite. Der Service ist kundenfreundlich und bequem, und das zu Konditionen ähnlich wie bei einem Taxi - nur eben persönlicher. "



Über myDriver:



myDriver ist ein Produkt der Sixt-Gruppe. Seit dem Jahr 2013 bietet myDriver einen professionellen Fahrservice für Privat- und Geschäftskunden zu kostengünstigen und transparenten Festpreisen. Die Fahrzeugflotte besteht aus hochwertig ausgestatteten Limousinen namhafter Marken. In Deutschland nahezu flächendeckend verfügbar, ist myDriver auch international in Ländern wie Österreich, Frankreich, Italien oder Spanien erhältlich. Eine aktuelle Übersicht aller Standorte bietet myDriver unter



https://www.mydriver.com/l/de/staedte www.mydriver.com



Über BCD Travel



BCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial der Reisekosten voll auszuschöpfen: Wir sorgen dafür, dass Reisende sicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungen treffen. Travel Manager und Einkäufer unterstützen wir dabei, den Erfolg ihres Geschäftsreisekonzepts zu steigern. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 108 Ländern und dank ca. 13.000 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter. Mit 95 % über die letzten zehn Jahre haben wir die beständigste Kundenbindungsrate der Branche - mit 24,6 Milliarden USD Umsatz 2016. Mehr über uns erfahren Sie unter www.bcdtravel.de.



