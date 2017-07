BERLIN (Dow Jones)--Windenergie an Land ist auch 2017 ein Dauerläufer. Bereits im ersten Halbjahr wurden in Deutschland 790 neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von 2.281 Megawatt gebaut, elf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Wie VDMA Power Systems und der Bundesverband Windenergie (BWE) am Donnerstag in Berlin weiter mitteilten, wird für das Gesamtjahr ein insgesamt guter Verlauf erwartet. Für Ende des Jahres rechnen beide Verbände mit einem Brutto-Volumen von rund 5.000 Megawatt beim Wind.

Inklusive der Abbauten im ersten Halbjahr (146) stehen in Deutschland derzeit knapp 28.000 Windkraftanlagen, die meisten davon im Norden, gefolgt von der Mitte Deutschlands. Schlusslicht ist weiterhin der Süden, der den Verbandsangaben zufolge aber zuletzt leicht aufholte.

Genehmigungen als Pflicht

Kritik am aktuellen Ausschreibungsverfahren gab es vom VDMA-Vizevorsitzenden Andreas von Bobart zu hören. Er warnte vor einem Rückgang von Anlagenbestellungen und einem Einbruch der Ausbauzahlen infolge von Planungsunsicherheiten. Der Gesetzgeber habe zwar schon etwas nachgesteuert und für 2018 grundsätzlich Genehmigungen als Gebotsvoraussetzung verlangt. Das aber wirke zu spät und vor allem müssten Genehmigungen dauerhaft festgeschrieben werden. "Außerdem müssen nicht realisierte Volumen erneut zur Ausschreibung kommen, um auf dem Ausbaupfad zu bleiben", sagte von Bobart.

Der Weltmarkt ist nach Einschätzung der Verbände stabil mit einer leicht rückläufigen Tendenz. Die deutsche Windindustrie behaupte sich dabei gut.

July 27, 2017

