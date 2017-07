Photovoltaik-Projekte mit 3909 Megawatt haben in der zweiten Runde einen Zuschlag erhalten. Dies sind nochmal etwa 400 Megawatt mehr, als der Verband UNEF nach vorläufigen Prognosen geschätzt hatte.Das spanische Ministerium für Energy, Tourismus und digiale Agenda hat bei der Erneuerbaren-Ausschreibung am Mittwoch Projekte mit einer Gesamtleistung von 5037 Megawatt bezuschlagt. 3909 Megawatt seien dabei an große Photovoltaik-Projekte und 1128 Megawatt an geplante Windparks gegangen, teilte das Ministerium am Donnerstag offiziell mit. Damit war die Photovoltaik noch erfolgreicher als zuvor von ...

