München (ots) - Eigentlich ist der Plan perfekt: Die fünf verheirateten Freunde Chris (James Marsden), Luke (Wentworth Miller), Vincent (Karl Urban), Marty (Eric Stonestreet) und Filip (Matthias Schoenaerts) teilen sich ein luxuriöses Designer-Loft, in dem sie ungestört ihren sexuellen Abenteuern nachgehen. Jeder von ihnen hat einen Schlüssel, jeder von ihnen hat sich zum Stillschweigen verpflichtet. Bis eines Tages eine blutüberströmte, tote Frau im Bett liegt. Inszenierung, das perfekte Verbrechen, Intrige oder Racheakt der Ehefrauen? Ein mörderisches Katz-und-Maus-Spiel beginnt ... Regisseur Erik Van Looy drehte mit dem Hollywood-Thriller "Mord im Loft" ein Hochglanz-Remake des eigenen Überraschungserfolgs. In seinem Heimatland brach das Original 2008 mit 1,2 Millionen Besuchern alle Rekorde. Sechs Jahre später verstrickt Van Looy die fünf smarten Protagonisten abermals in ein Netz aus Lügen und Geheimnissen. Das Erste zeigt "Mord im Loft" als Free-TV-Premiere am 1. August um 22:45 Uhr.



Der Sendetermin:



Dienstag, 1. August 2017, 22:45 Uhr "Mord im Loft"



"Mord im Loft" wird am Samstag, 16. September, um 22:00 Uhr noch einmal auf ONE ausgestrahlt.



Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Infos zu diesem und allen anderen Filmen des "PremierenKinos im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/premierenkino.



