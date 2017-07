Was die US-Notenbanker am Vorabend zu sagen hatten, bewegte lediglich Dollar, Gold und Anleihen, die Wall Street reagierte nicht. Daran dürfte sich auch nach einer Nacht des Darüberschlafens am Donnerstag kaum etwas ändern. Der Aktienterminmarkt deutet auf eine gut behauptete Handelseröffnung am US-Kassamarkt hin. Der Offenmarktausschuss ließ die Geldpolitik wie erwartet unverändert. Allerdings wird an den Finanzmärkten eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr weiter ausgepreist. Mit Blick auf die angestrebte Normalisierung der Fed-Bilanz tippt die Mehrheit der Finanzmarktakteure auf einen Startschuss im September.

Wie schon in den vergangenen Tagen dürfte die Berichtssaison die entscheidenden Impulse - nicht nur für die Einzelwerte - liefern. Denn die Rekordhochs des Vortages waren vor allem in der Mehrzahl positiven Geschäftsberichten geschuldet. "Die Unternehmensberichte liegen über den Markterwartungen, dies rechtfertigt die Aufwärtsbewegung bei Aktien. Gleichzeitig befeuert der schwächere Dollar die Gewinnentwicklung multinationaler Konzerne", sagt Marktstratege Jeff Zipper von U.S. Bank.

Bei Facebook bahnt sich ein Rekordstand an. Der Betreiber des gleichnamigen sozialen Netzwerks verbuchte einen Gewinnsprung von 71 Prozent. Umsatz und Gewinn lagen über den Schätzungen des Marktes. Vorbörslich legt die Aktie um 4,2 Prozent zu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2017 06:40 ET (10:40 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.