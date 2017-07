Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag zur Mittagszeit leicht fester. Nachdem der SMI einige Punkte unter dem Vortagesschluss eröffnete, steht er mittlerweile über 9'000 Punkte. Der Tag steht ganz im Bann der Berichtssaison, die weltweit rasant weitergeht. Auch hierzulande ist es der Höhepunkt der Woche mit gleich vier Rapporten von Blue Chips. Während Nestlé den Index belasten, liefern Roche Unterstützung.

"Die Risikofreude hält an", heisst es in einem Marktkommentar am Donnerstag. Überwiegend starke Unternehmenszahlen auch in den USA hätten die Rekordjagd an der Wall Street am Mittwoch weiter angetrieben. Zudem drehte die US-Notenbank nach ihrer zweitägigen Sitzung am Vorabend wie erwartet nicht an der Zinsschraube. Nach den Fed-Aussagen sei der Euro bis auf den höchsten Stand seit Januar 2015 geklettert, so ein Marktbeobachter. Der Franken schwächte sich derweil weiter ab auf - mittlerweile auf ein Niveau, welches seit der Aufgabe des Mindestkursregimes der SNB im Januar 2015 nicht mehr gesehen wurde.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.55 Uhr 0,28% höher bei 9'015,65 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,45% auf 1'439,80 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,26% auf 10'258,47 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren mittlerweile 24 im Plus und sechs im Minus.

Dabei sticht das absolute Schwergewicht Nestlé mit einem Minus ...

