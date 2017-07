Nürnberg (ots) -



Teamgeist, Motivation und eine Menge Spaß - mit dieser Einstellung traten, trotz Regenwetters, knapp 100 Mitarbeiter des Discounters NORMA auch beim aktuellen B2RUN-Firmenlauf in Nürnberg an.



Für die 6,4 Kilometer lange Strecke vom Zeppelinfeld ins Max Morlock-Stadion wurde eine Mannschaft gebildet, die aus allen Ebenen und Bereichen des bundesweit aktiven Discounters kam: Von den Top-Entscheidern im Management über die Bürokaufmänner und -frauen, IT-Spezialisten, Verkäufer und Verkäuferinnen im Einzelhandel oder den für die Logistik so wichtigen Fachlageristen waren praktisch alle bei NORMA aktiven Berufsbilder am Start. Mit diesem großen Teamspirit kamen die NORMA-Läufer im weißen Laufdress der Eigenmarke "Speedstar" wie immer gemeinsam an das Ziel. Am B2RUN-Firmenlauf 2017 in der Metropolregion Nürnberg waren diesmal rund 17.500 Teilnehmer aus 650 Unternehmen in jeder Größenordnung beteiligt, um sich auch trotz des Dauerregens als Gemeinschaft mit Zusammenhalt zu präsentieren. Unser Bild zeigt einen Teil der hoch motivierten NORMA-Mannschaft 2017 kurz vor dem Start.



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über 1.450 Filialen am Markt.



