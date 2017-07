Dübendorf (ots) -



Die Schweizer Wirtschaft erholt sich. Das ist gut für die rund 800

Temporärunternehmen in der Schweiz, die für Grosskonzerne und KMU in

allen Branchen kurzfristig Personal rekrutieren. Gemäss dem Swiss

Staffingindex leisteten die Temporärarbeitenden im zweiten Quartal

2017 rund 6,9 Prozent mehr Einsatzstunden. Ein klares Signal für ein

Wiederaufflammen der Schweizer Konjunktur.



Temporärbranche schafft Stellen im Umfang von 15'000

Vollzeitbeschäftigten



Flaute bei ABB, Entlassungen bei Bombardier - schlechte

Nachrichten aus der Wirtschaft dominieren die Schlagzeilen. Wie passt

dies zu der dynamischen Entwicklung der Temporärbranche? «Schlechte

Nachrichten von internationalen Grosskonzernen überstrahlen häufig

unternehmerische Erfolge», weiss Marius Osterfeld, Ökonom bei

swissstaffing. «Im letzten Quartal haben die Schweizer

Temporärunternehmen in Vollzeitäquivalenten gerechnet rund 15'000

neue Stellen geschaffen.» Dahinter verbirgt sich eine Vielzahl von

Erfolgsgeschichten: der Sprung in die neue Feststelle nach einer

kurzen Temporärphase, der Zuverdienst für den Sommerurlaub, die

Arbeit während der Semesterferien zur Finanzierung des Studiums. In

guten wie in schlechten Zeiten ist der Temporärmarkt eine flexible

Brücke im Arbeitsmarkt.



200 Temporärunternehmen, 40 Prozent Marktanteil, ein Index



Der Swiss Staffingindex vereint die Einsatzstunden von rund 200

Schweizer Personalverleihern in einem Indikator für den

Temporärmarkt. Zu den Firmen gehören Branchengrössen wie die Adecco

Human Ressources AG, Manpower AG, Randstad Schweiz AG, Kelly Services

Schweiz AG, Interiman Group Holding SA, dasteam ag oder Bellini

Personal AG. Mit 66 Millionen gearbeiteten Einsatzstunden deckt der

Index 40 Prozent des Schweizer Temporärmarktes ab und ist

repräsentativ für die Branchenentwicklung.



Zuversichtlicher Blick in die Zukunft



«Zur Halbjahresbilanz darf sich die Temporärbranche über 5,3% mehr

Einsatzstunden als im Vorjahr freuen.», stellt Marius Osterfeld,

Ökonom bei swissstaffing, fest. «In Anbetracht der guten

Weltkonjunktur und den positiven Wachstumsprognosen darf die Branche

deshalb optimistisch auf die zweite Jahreshälfte blicken.» Dennoch

ist auch Demut gefragt. «Der anhaltend starke Franken und das satte

Plus bei den Reallöhnen können den zarten Aufschwung gefährden. Bei

pauschalen Lohnerhöhungen über Gesamtarbeitsverträge ist daher

Vorsicht und Zurückhaltung geboten. Die gute Wirtschaftslage eröffnet

jedem Arbeitnehmenden ein breites Feld von Möglichkeiten, sich

finanziell und beruflich weiterzuentwickeln.»



Die Eckdaten des Swiss Staffingindex



Berücksichtigte Temporärunternehmen 200 Unternehmen

Erfasste Einsatzstunden pro Jahr 66 Millionen

Marktabdeckung 40 Prozent

Periodizität der Veröffentlichung quartalsweise

Datenerhebung monatlich

Nächster provisorischer Erscheinungstermin 26. Oktober 2017



Quelle: swissstaffing, Q2/2017.



Die Index-Entwicklung des Swiss Staffingindex in der Übersicht,

Basis: Q1 2012



2012 2013 2014 2015 2016 2017

Q1 100 104.1 114.3 110.9 112.4 116.1

Q2 136.3 144.3 148.9 143.0 143.1 153.0

Q3 153.8 159.9 160.9 154.4 158.3

Q4 138.2 147.5 145.7 139.6 144.5



Quelle: swissstaffing, Q2/2017.



swissstaffing ist das Kompetenz- und Servicezentrum der Schweizer

Personaldienstleister. Als Arbeitgeberverband vertritt swissstaffing

die Anliegen seiner über 370 Mitglieder gegenüber Politik, Wirtschaft

und Gesellschaft. swissstaffing ist Sozialpartner des GAV

Personalverleih, dem Vertragswerk mit den meisten unterstellten

Arbeitnehmenden in der Schweiz.



Studie zur Situation der Temporärarbeitenden in der Schweiz:



Im Auftrag von swissstaffing führt das Marktforschungsinstitut

gfs-Zürich regelmässig Befragungen durch. Zur aktuellen Studie

gelangen Sie über diesen Link: http://ots.ch/nHSCg



