Bei ARM-basierenden CPUs verschiedener Hersteller sind viele Schnittstellen wie Grafik, Ethernet, CAN, ADCs, I²C, SPI und digitale IOs bereits in der CPU integriert. Aufgrund dieser Vielseitigkeit der Schnittstellen lassen sich die meisten Systemanforderungen ohne großen Zusatzaufwand umsetzen. Jede CPU unterscheidet sich jedoch noch in Leistungsfähigkeit und Anzahl der bereitgestellten Schnittstellen. Hinzu kommen unterschiedliche Speichertechnologien von RAM und Flash, die an eine CPU angeschlossen und verwendet werden können. Ganz zu schweigen von den physikalischen Unterschieden der Schnittstellen, wie diese in den CPUs verschiedener Core-Architekturen unterschiedlichster Prozessorhersteller integriert wurden. Dem nicht genug, kommt bei den ARM-basierenden CPUs noch ein komplexes Pin-Multiplexing hinzu, das den Anwender vor weitere Herausforderungen beim Design eines Embedded-Systems auf Basis eines ARM-basierenden Rechenkerns stellt.

Bei dieser Menge an Eigenschaften, die bei einem Design berücksichtigt werden müssen, stellen sich immer mehr Unternehmen die Frage, ob es sich lohnt, ein Design für eine Steuerung inklusive des Rechnerkerns komplett selber zu entwickeln oder auf Embedded-Komponenten und -Module zu setzen. Die Entwicklungszeit verlängert sich immer mehr. Gründe dafür sind eine komplexer werdende Technik bei den CPU-Designs, getrieben durch die höhere Leistungsfähigkeit des Cores, schneller werdende Speicherinterfaces und sehr schnelle Kommunikationsschnittstellen wie PCIe Gen 2, SATA, USB3.0 und bis zu 10 Gigabit Ethernet. Weitere Faktoren, die bei einer Bewertung berücksichtigt werden sollten, ob eine Eigenentwicklung oder der Einsatz eines Moduls auf lange Sicht effektiver wäre, sind Risiko, Produktpflege und die gegebenenfalls höheren Gesamtkosten, die sich aufgrund der hohen Komplexität des Designs ergeben. Auf dem Embedded-Markt ist klar zu beobachten, dass sich immer mehr Unternehmen auf ihre Kernkompetenz konzentrieren, die im Bereich Anwendungs- und Mainboard-Entwicklung liegt. Sie entscheiden sich deshalb beim Rechnerkern für ein Embedded-Modul.

Grundlegende Kriterien

Bei der Auswahl eines geeigneten Moduls sind einige grundlegende Kriterien zu beachten. Als erstes geht es um die ideale Architektur für die angedachte Anwendung. Rechenleistung, Grafikperformance, Schnittstellen, Software, Langzeitverfügbarkeit und Preisvorstellungen sind wichtige Kriterien, um zu entscheiden, welche Architektur die optimale Lösung bietet.

Natürlich müssen hier noch weitere Anforderungen berücksichtigt werden. Insbesondere sind es sicherheitskritische Aspekte, die in einigen Anwendungen zu betrachten sind. Diese lassen sich meist über ein geeignetes Betriebssystem abdecken oder durch immer mehr Hardwarebeschleuniger, die von CPU-Herstellern integriert werden. Vorkehrungen, die getroffen werden müssen, um eine Fehlbedienung oder eine Fehlfunktion des Systems sicherzustellen, können bei ARM-Prozessoren über einen in der CPU integrierten CO-Prozessor abgedeckt werden. Dieser läuft mit einer eigenen Firmware oder einem Echtzeitbetriebssystem unabhängig vom Hauptprozessor und genügt somit den allermeisten Anforderungen.

Durch die Schnittstellenvielfalt und die freie Auswahl eines Betriebssystems sind ARM-basierende Prozessoren sehr universell einsetzbar. Ergänzend zur Hardware ist das zu verwendende Betriebssystem unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Kriterien ein sehr wichtiger Faktor, der bei der Evaluierung einer CPU und eines Embedded-Moduls betrachtet werden muss.

ARM-Prozessoren unterstützen einige Betriebssysteme. Dazu gehören lizenzfreie Operating-Systeme (OS) wie zum Beispiel Linux, MQX von NXP oder Netbios von Texas Instruments. Linux hat sich bei ARM-basierenden Anwendungen im Bereich der Embedded-Systeme mit zirka 80 Prozent als Spitzenreiter durchgesetzt. Bei den kommerziellen Betriebssystemen wie Windows Embedded, QNX, VxWorks oder Integrity geht der Trend leicht Richtung QNX. Android, das ursprünglich als das ultimative Betriebssystem auch für industrielle Anwendungen prophezeit wurde, wird so gut wie nicht mehr ...

