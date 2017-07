München (ots) -



- RTL II feiert drei Tage lang den 70. Geburtstag der Hollywood-Legende - Sendetermine: Freitag, 28. Juli bis Sonntag, 30. Juli 2017



"Hasta, la vista, Baby!" Spätestens mit diesem prägnanten Satz war Arnold Schwarzenegger als Action-Star in aller Munde. Geboren wurde der "Terminator" in einem kleinen Dorf in der österreichischen Steiermark, wo er auch aufwuchs. Schon als kleiner Schulbub hat Arnie seinen Kameraden drei konkrete Ziele genannt: Nach Amerika auswandern, Schauspieler werden und eine Kennedy heiraten. Alle drei Wünsche sollten sich erfüllen. Um es aus der österreichischen Provinz in den Hollywood-Olymp zu schaffen, widmete sich Arnold Schwarzenegger dem intensiven Bodybuilding und ergatterte sogar den begehrten "Mr. Universum"-Titel. Als er dann Anfang der 70er-Jahre in die USA kam, sprach er kaum Englisch, hatte einen schweren Akzent und war durch einen für jeden Amerikaner unaussprechlichen Namen gehandicapt. Allen Widerständen zum Trotz gelang es Arnold Schwarzenegger aber, durch harte Arbeit und ein Quäntchen Glück zu einem der erfolgreichsten und beliebtesten Schauspieler aller Zeiten zu werden. 2003 startete Schwarzenegger eine zweite Karriere in der Politik, bis Ende 2010 bekleidete er das Amt des Gouverneurs von Kalifornien. Nach dem Ende seiner zweiten Amtszeit widmete er sich jedoch wieder der Schauspielerei. Am 30 Juli feiert die Action-Legende ihren 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass zeigt RTL II an einem Wochenende eine Auswahl der besten Filme mit Arnold Schwarzenegger, darunter die Klassiker "Terminator 2", "Conan, der Barbar" und "Total Recall" sowie die Free-TV-Premiere "Maggie".



Das Arnold Schwarzenegger-Wochenende bei RTL II:



Freitag, 28. Juli 20:15 Uhr "Terminator 2 - Tag der Abrechnung" 23:05 Uhr "Sabotage"



Samstag, 29, Juli 08:05 Uhr "Conan, der Barbar" 10:10 Uhr "Conan, der Zerstörer" 20:15 Uhr "Last Action Hero" 22:55 Uhr "Maggie" DEUTSCHE FREE-TV-PREMIERE



Sonntag, 30. Juli 20:15 Uhr "Terminator 3 - Rebellion der Maschinen" 22:20 Uhr "Total Recall" 00:40 Uhr "The 6th Day"



