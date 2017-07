Düsseldorf (ots) -



Schönheit kommt von innen? Nicht, wenn es nach den deutschen Frauen geht. 72 Prozent geben an, Make-up zu benutzen, um besser auszusehen. Das - und viele weitere spannende Fakten über die Kosmetikrituale von Deutschlands Frauen - sind Ergebnisse einer aktuellen Studie von QVC in Zusammenarbeit mit Statista.



Makel kaschieren, sich für einen Anlass zurecht machen oder Alterserscheinungen vorbeugen: Gründe, um sich zu schminken, gibt es viele. Doch wenn es nach den deutschen Frauen geht, steht einer ganz klar im Vordergrund. So gibt die große Mehrheit an, Gesichts-Make-up wie Foundation, Wimperntusche, Lippenstift oder Nagellack zu benutzen, um besser auszusehen. Das zeigt die repräsentative Beauty-Studie von QVC, für die das digitale Handelsunternehmen gemeinsam mit Statista über 1.500 Frauen in Deutschland zu ihren Kosmetik- und Pflegeritualen befragt hat. Schönmacher Nummer 1 ist dabei das Augen-Make-up in Form von Mascara, Lidschatten oder Eyeliner. Ganze 74 Prozent der deutschen Frauen nutzen es, um sich schöner zu fühlen. Beim Gesichts-Make-up wie Foundation, Concealer, Puder oder Rouge sind es 72 Prozent, bei Lippenstift und Lipgloss 68 Prozent und beim Nagellack 59 Prozent.



Die Eitelkeit nimmt mit dem Alter zu



Schminken für die Schönheit - was dabei auffällt: Besonders die ältere Generation setzt fürs Wohlbefinden gerne auf kosmetische Hilfsmittel. Das zeigt sich vor allem bei der Nutzung von Lipgloss und Lippenstift, der laut der Studie für jede fünfte Frau in der Handtasche unverzichtbar ist. Während ihn 58 Prozent der deutschen Frauen zwischen 18 und 29 Jahren auftragen, um sich schöner zu fühlen, sind es in der Generation 60 plus mehr als drei Viertel aller Frauen (76 Prozent). Besonders tief greifen sie für diesen allerdings nicht ins Portemonnaie. So gibt knapp ein Drittel (31 Prozent) der Studienteilnehmerinnen an, im Jahr mit 25 Euro oder weniger für Lippenstift auszukommen. Anders sieht es bei Foundation und Co. aus: Dafür gibt rund jede fünfte Frau in Deutschland (22 Prozent) zwischen 101 und 500 Euro im Jahr aus.



Qualität muss sein - Bio-Label nicht entscheidend



Doch was beeinflusst Deutschlands Beautynistas eigentlich in ihrer Kaufentscheidung für ein bestimmtes Kosmetikprodukt? Ganz klar: die Qualität (52 Prozent), gefolgt vom Preis-Leistungs-Verhältnis (51 Prozent). Der Trend geht hin zu qualitativ hochwertigen Produkten", sagt Isabell Hendrichs, Director Beauty bei QVC. "Das sehen wir auch bei unseren Kundinnen. Für gute Kosmetik von etablierten Marken sind sie bereit auch etwas mehr auszugeben." Mit etwas Abstand folgen die Inhaltsstoffe als Entscheidungskriterium (21 Prozent), gefolgt von der Umweltfreundlichkeit der Produkte (13 Prozent). Auffällig: Weniger wichtig bei der Entscheidung, was im Warenkorb landet, ist eine biologische Herstellungsweise (6 Prozent). Und auch die Werbung ist nicht ausschlaggebend. Nur sieben Prozent geben an, sich davon beeinflussen zu lassen.



Und das denken die QVC Moderatorinnen



Kerstin Braukmann: "Make-up gehört für mich einfach dazu. Ich gehe äußerst selten ohne aus dem Haus. Dabei geht es mir aber nicht unbedingt darum, dass ich mich damit schöner fühle, sondern einfach wohler. Für mich ist das Auftragen von Make-up wie Foundation oder Rouge einfach auch ein Pflegeritual. Aber wo eine Regel, da auch eine Ausnahme: In gewissen Momenten müssen es einfach rote Lippen sein. Dafür habe ich immer einen Lippenstift in der Handtasche dabei."



Miriam Deforth: "Puder, Rouge, Concealer und ein Lippenstift - darauf verzichte ich eigentlich so gut wie nie. Als TV-Moderatorin gehört Make-up zu meinem Beruf und ich liebe die tollen Veränderungen, die dadurch möglich sind. Natürlich wirkt sich das Benutzen von Make-up auch auf mein Wohlbefinden aus. Ich finde mich zwar ungeschminkt auch schön, aber wenn es zum Anlass passt, schminke ich mich eben auch gerne. Gut ist, was gut tut."



Über die Studie



Für die QVC Beauty-Studie hat das digitale Handelsunternehmen gemeinsam mit Statista insgesamt 3.513 Frauen ab 18 Jahren aus der deutschsprachigen Bevölkerung zu verschiedenen Themen rund um dekorative Kosmetik und Gesichtspflege, Haarpflege und -styling sowie Hautpflege und Körperhygiene befragt. Zum Thema dekorative Kosmetik und Gesichtspflege wurden insgesamt 1.511 Frauen befragt. Die einzelnen Angaben beziehen sich auf diejenigen Befragten, die angaben, das jeweilige Produkt mindestens einmal pro Monat zu nutzen bzw. überhaupt Kosmetikprodukte zu kaufen.



Über QVC



Das 1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründete Unternehmen QVC Inc. verbindet das Beste aus Shopping, Unterhaltung und Gemeinschaft, um ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten. Dabei nimmt QVC Kunden in neun Ländern mit auf eine Entdeckungsreise durch ein immer wieder neues Sortiment aus bekannten Marken und neuen Produkten aus den Bereichen Home und Fashion sowie Beauty, Technik und Schmuck. Auf dieser Reise entstehen durch Live-Dialoge, begeisternde Geschichten, interessante Persönlichkeiten und einen ausgezeichneten Service enge Kundenbeziehungen. Als hundertprozentiges Tochterunternehmen der Liberty Interactive Corporation (NASDAQ: QVCA, QVCB) beschäftigt QVC Inc. über 17.700 Mitarbeiter mit Standorten in den USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich und - im Rahmen eines Joint Ventures - in China. Weltweit begeistert QVC Kunden auf 15 Fernsehkanälen, die mehr als 360 Millionen Haushalte erreichen, sieben Internetauftritten und 195 Social-Media-Präsenzen. Seit Oktober 2015 ist auch zulily ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Liberty Interactive Corporation, das jeden Tag mit besonderen Angeboten für die ganze Familie überrascht. Das 2010 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Seattle, USA. Laut "Internet Retailer" ist die QVC Gruppe (inkl. QVC und zulily) die Nummer 8 unter den Versandhändlern weltweit.



In Deutschland zählt QVC zu den erfolgreichsten und renditestärksten digitalen Handelsunternehmen im Markt und beschäftigt rund 3.100 Mitarbeiter an den Standorten Düsseldorf, Hückelhoven, Bochum und Kassel.



