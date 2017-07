Der britische Bergbaugigant Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820) wird wieder eine Dividende ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. So sollen 0,48 US-Dollar (ca. 0,41 Euro) für das erste Halbjahr an die Aktionäre bezahlt werden. Auszahltag ist der 22. September 2017. Ex-Dividenden Tag ist der 10. August 2017. Bisher wurde die Wiederaufnahme einer Dividende erst für Ende 2017 in Aussicht gestellt. ...

