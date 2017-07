Berlin (ots) -



Die CMS Berlin 2017 spricht als internationale Kompetenzplattform für Reinigung und Hygiene alle Zielgruppen der Reinigungsbranche fachspezifisch an. Vom 19. bis 22. September bieten maßgeschneiderte Seminare und Führungen für Vertreter aus dem Gesundheits-, Hotel- und Gastronomiebereich sowie aus kommunalen Einrichtungen den aktuellen fachlichen Input. Hochinteressante Ausführungen von Profis für Profis gibt es beim CMS-Praxisforum 2017 in Halle 6.2 des Berliner Messegeländes. Hier stehen am 20., 21. und 22. September aktuelle Themen rund um Arbeitsschutz, Hygiene und Gesundheit auf dem Programm. Hygienemanagement von Reinigungsdienstleistungen in medizinischen Einrichtungen oder das europäische Ecolabel für Reinigungsdienstleistungen, Fallstricke bei der Vergabe kommunaler Reinigungsleistungen oder Sauberkeit als Wettbewerbsvorteil in Hotels sind nur einige der praxisrelevanten Vorträge.



Alle Vorträge beim CMS-Praxisforum: www.cms-berlin.de/Events



