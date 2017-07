Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.18 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.478,20 +0,20% +10,81% Euro-Stoxx-50 3.495,13 +0,11% +6,22% Stoxx-50 3.130,84 -0,05% +4,00% DAX 12.248,24 -0,46% +6,68% FTSE 7.453,28 +0,01% +4,35% CAC 5.196,67 +0,13% +6,88% Nikkei-225 20.079,64 +0,15% +5,05% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,26% +30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,44 48,75 -0,6% -0,31 -15,0% Brent/ICE 51,02 50,97 +0,1% 0,05 -13,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.263,81 1.261,10 +0,2% +2,71 +9,8% Silber (Spot) 16,79 16,64 +0,8% +0,14 +5,4% Platin (Spot) 933,00 931,50 +0,2% +1,50 +3,3% Kupfer-Future 2,89 2,87 +0,6% +0,02 +14,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Was die US-Notenbanker am Vorabend zu sagen hatten, bewegte lediglich Dollar, Gold und Anleihen, die Wall Street reagierte nicht. Daran dürfte sich auch nach einer Nacht des Darüberschlafens am Donnerstag kaum etwas ändern. Mit Blick auf die angestrebte Normalisierung der Fed-Bilanz tippt die Mehrheit der Finanzmarktakteure auf einen Startschuss im September. Wie schon in den vergangenen Tagen dürfte die Berichtssaison die entscheidenden Impulse - nicht nur für die Einzelwerte - liefern. Denn die Rekordhochs des Vortages waren vor allem in der Mehrzahl positiven Geschäftsberichten geschuldet. "Die Unternehmensberichte liegen über den Markterwartungen, dies rechtfertigt die Aufwärtsbewegung bei Aktien. Gleichzeitig befeuert der schwächere Dollar die Gewinnentwicklung multinationaler Konzerne", sagt Marktstratege Jeff Zipper von U.S. Bank.

Bei Facebook bahnt sich ein Rekordstand an. Der Betreiber des gleichnamigen sozialen Netzwerks verbuchte einen Gewinnsprung von 71 Prozent. Umsatz und Gewinn lagen über den Schätzungen des Marktes. Vorbörslich legt die Aktie um 4,2 Prozent zu.

Überraschend gute Zahlen legte auch das Biotechnologieunternehmen Gilead Sciences vor. Das Unternehmen erhöhte überdies seinen Ausblick, was der Aktie zu einem Anstieg um 2,4 Prozent verhilft.

Auch die Geschäftszahlen des Bezahldienstleisters Paypal werden positiv aufgenommen. Für die Aktie geht es um 3,3 Prozent nach oben.

Xilinx steigen nach der Vorlage von Zahlen um 3,4 Prozent. Das Unternehmen verbuchte das siebte Quartal in Folge einen Umsatzanstieg.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 2Q

13:20 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 2Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q

13:45 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz

für Analysten und Investoren zum 2Q

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H

18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:03 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages

- ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q

- IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +3,8% gg Vm zuvor: revidiert -0,8% gg Vm; vorläufig -1,1% gg Vm 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 233.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Den DAX belasten enttäuschend aufgenommene Quartalszahlen. Mit BASF, Bayer, Deutsche Börse und Deutsche Bank stehen gleich vier Berichtsunternehmen auf der Liste der größten DAX-Verlierer. Zudem belastet ein starker Euro, der in Reaktion auf taubenhaft ausgefallene Kommentare der Fed klar über die Marke von 1,17 Dollar gestiegen ist. Nach schwachen Geschäftszahlen geht es für Deutsche Börse um 3,7 Prozent nach unten. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis verfehlten die Erwartungen. Deutsche Bank verlieren 3,7 Prozent. Der Bank hat einen deutlichen Ertragsrückgang verbucht. Bayer hat unter Einbußen bei CropScience und Schwächen im Geschäft mit verschreibungsfreien Medikamenten gelitten und musste massive Abschreibungen im brasilianischen Pflanzenschutzgeschäft vornehmen. Der Konzern strich seine Jahresprognose zusammen, die Aktie reagierte mit einem Minus von 2,8 Prozent auf die Hiobsbotschaft. Nach deutlichem Gewinnwachstum im zweiten Quartal hat BASF die Jahresprognose nach oben genommen. Mit gewisser Sorge blickt Vorstandschef Kurt Bock allerdings auf die geplanten US-Sanktionen gegen Russland. Die Aktie verliert 1,8 Prozent. Astrazeneca brechen um knapp 16 Prozent ein. Hintergrund sind enttäuschende Ergebnisse einer Studie. Roche springen nach Zahlenausweis um 1,0 Prozent. Stützend wirken besser als erwartet ausgefallene Umsätze und höhere Gewinnkennziffern. Als "ausgezeichnet" werden die Geschäftszahlen von Allianz aufgenommen. Allianz gewinnen 1,4 Prozent. VW büßen 1,6 Prozent ein. Nur für sich genommen seien die Zahlen sehr positiv, heißt es. Allerdings werde die Aktie überschattet von den jüngsten Kartellvorwürfen. Deutlich besser sind die Geschäftszahlen bei AB Inbev (plus 4,9 Prozent) ausgefallen. Bryan Garnier äußert sich sehr positiv. Für Diageo geht es sogar 7 Prozent nach oben. Das organische Wachstum hat sich ohne Abstriche bei der Marge stark entwickelt. Nestle verlieren nach Quartalszahlen 1,0 Prozent. Anleger stören sich unter anderem am organischen Umsatzwachstum.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.15 Uhr Mi, 17.33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1711 -0,29% 1,1745 1,1636 +11,4% EUR/JPY 130,35 -0,07% 130,45 130,38 +6,0% EUR/CHF 1,1235 +0,61% 1,1166 1,1147 +4,9% EUR/GBP 0,8910 -0,29% 0,8936 1,1221 +4,5% USD/JPY 111,31 +0,21% 111,07 112,04 -4,8% GBP/USD 1,3141 -0,01% 1,3142 1,3058 +6,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Unterstützung kam von den US-Aktienmärkten, die am Vortag kleine Kursgewinne verzeichneten und dabei auf neue Rekordhochs stiegen. Die Fed hatte ihren geldpolitischen Kurs zwar bestätigt, allerdings kündigte sie an, mit der Normalisierung ihrer Bilanz "relativ bald" zu beginnen. Bisher war dieser Schritt für das laufende Jahr in Aussicht gestellt worden. Ansonsten enthielt der Begleitkommentar zum Zinsentscheid nach Aussage eines Beobachters eher "taubehafte" Details, die US-Dollar und Anleiherenditen etwas sinken ließen. Zusätzlichen Auftrieb erhält der "Aussie" von Daten zu den Gewinnen der chinesischen Industrie, die im Juni verglichen mit dem Vorjahr deutlich zugelegt hatten. Trotz der positiven Daten zeigte sich die Börse in Schanghai gegen den regionalen Trend lange Zeit im Minus. Gebremst wurde der chinesische Markt von Abgaben in Aktien von Elektrogeräteherstellern, aber auch in Versicherungswerten und Aktien der Buntmetallbranche. Samsung schlossen 0,1 Prozent niedriger, nachdem das Unternehmen für einen Rekordgewinn ausgewiesen hatte. Das Unternehmen habe den Markt schon vor Wochen auf die guten Zahlen vorbereitet, erklärten Händler die verhaltene Reaktion. Besser kamen die Geschäftszahlen von Nintendo an, deren Aktie um 7,6 Prozent nach oben sprang. Ein positiver Ausblick gab der Aktie des chinesischen Ölkonzerns Petrochina Auftrieb. Sie stieg um rund 1 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Gewinnsprung vermeldet hatte. Im Singapur brachen Noble um über 30 Prozent ein. Das finanziell angeschlagene Unternehmen versilbert einen weiteren Geschäftsbereich. Überdies sammelt Noble Offerten für das Geschäft mit Ölen. Anleger befürchteten, dass als Folge der Veräußerungen nicht mehr viel vom Unternehmen übrig bleibt.

CREDIT

Unverändert zeigen sich die Spreads in den synthetischen Indizes. Damit setzt die geldpolitische Entscheidung der Fed am Kreditmarkt kaum Akzente. In Reaktion taubenhafter Kommentare zur Inflationsentwicklung ging es mit den Renditen an den Anleihemärkten nach unten. Die Bundrendite notiert aktuell bei 52 Basispunkten nach Ständen um 55 Basispunkten am Vortag. Der Offenmarktausschuss ließ seine Geldpolitik ansonsten wie erwartet unverändert und änderte auch an seinem Ausblick für die Entwicklung der Leitzinsen nichts. Allerdings wird an den Finanzmärkten eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr weiter ausgepreist. Nach den Fed-Kommentaren ist die Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung auf unter 40 Prozent gefallen. Die Musik an den Kreditmärkten spielt in Einzeltiteln. Am Donnerstag berichten laut der Commerzbank fast 50 Unternehmen aus dem weiteren Universum des iBoxx EUR Corp, die über 14 Prozent des Indexgewichts ausmachen. Da das Umfeld infolge der bisher gelieferten Ergebnisse im zweiten Quartal insgesamt günstig bleibe, dürften sich die Credit-Spreads weiter einengen, glauben die Analysten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF wird optimistischer trotz Sorge um Euro und Russland-Sanktionen

Nach einem guten ersten Halbjahr und einem deutlichen Gewinnwachstum im zweiten Quartal hat BASF die Jahresprognose nach oben genommen. Zudem schätzt der Chemiekonzern die Rahmenbedingungen für das Gesamtjahr nun besser ein als zuvor. Ein Wehrmutstropfen ist jedoch die starke Aufwertung des Euro.

