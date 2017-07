DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.18 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.478,20 +0,20% +10,81% Euro-Stoxx-50 3.495,13 +0,11% +6,22% Stoxx-50 3.130,84 -0,05% +4,00% DAX 12.248,24 -0,46% +6,68% FTSE 7.453,28 +0,01% +4,35% CAC 5.196,67 +0,13% +6,88% Nikkei-225 20.079,64 +0,15% +5,05% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,26% +30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,44 48,75 -0,6% -0,31 -15,0% Brent/ICE 51,02 50,97 +0,1% 0,05 -13,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.263,81 1.261,10 +0,2% +2,71 +9,8% Silber (Spot) 16,79 16,64 +0,8% +0,14 +5,4% Platin (Spot) 933,00 931,50 +0,2% +1,50 +3,3% Kupfer-Future 2,89 2,87 +0,6% +0,02 +14,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Was die US-Notenbanker am Vorabend zu sagen hatten, bewegte lediglich Dollar, Gold und Anleihen, die Wall Street reagierte nicht. Daran dürfte sich auch nach einer Nacht des Darüberschlafens am Donnerstag kaum etwas ändern. Mit Blick auf die angestrebte Normalisierung der Fed-Bilanz tippt die Mehrheit der Finanzmarktakteure auf einen Startschuss im September. Wie schon in den vergangenen Tagen dürfte die Berichtssaison die entscheidenden Impulse - nicht nur für die Einzelwerte - liefern. Denn die Rekordhochs des Vortages waren vor allem in der Mehrzahl positiven Geschäftsberichten geschuldet. "Die Unternehmensberichte liegen über den Markterwartungen, dies rechtfertigt die Aufwärtsbewegung bei Aktien. Gleichzeitig befeuert der schwächere Dollar die Gewinnentwicklung multinationaler Konzerne", sagt Marktstratege Jeff Zipper von U.S. Bank.

Bei Facebook bahnt sich ein Rekordstand an. Der Betreiber des gleichnamigen sozialen Netzwerks verbuchte einen Gewinnsprung von 71 Prozent. Umsatz und Gewinn lagen über den Schätzungen des Marktes. Vorbörslich legt die Aktie um 4,2 Prozent zu.

Überraschend gute Zahlen legte auch das Biotechnologieunternehmen Gilead Sciences vor. Das Unternehmen erhöhte überdies seinen Ausblick, was der Aktie zu einem Anstieg um 2,4 Prozent verhilft.

Auch die Geschäftszahlen des Bezahldienstleisters Paypal werden positiv aufgenommen. Für die Aktie geht es um 3,3 Prozent nach oben.

Xilinx steigen nach der Vorlage von Zahlen um 3,4 Prozent. Das Unternehmen verbuchte das siebte Quartal in Folge einen Umsatzanstieg.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 2Q

13:20 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 2Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q

13:45 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz

für Analysten und Investoren zum 2Q

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H

18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:03 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages

- ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q

- IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +3,8% gg Vm zuvor: revidiert -0,8% gg Vm; vorläufig -1,1% gg Vm 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 233.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Den DAX belasten enttäuschend aufgenommene Quartalszahlen. Mit BASF, Bayer, Deutsche Börse und Deutsche Bank stehen gleich vier Berichtsunternehmen auf der Liste der größten DAX-Verlierer. Zudem belastet ein starker Euro, der in Reaktion auf taubenhaft ausgefallene Kommentare der Fed klar über die Marke von 1,17 Dollar gestiegen ist. Nach schwachen Geschäftszahlen geht es für Deutsche Börse um 3,7 Prozent nach unten. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis verfehlten die Erwartungen. Deutsche Bank verlieren 3,7 Prozent. Der Bank hat einen deutlichen Ertragsrückgang verbucht. Bayer hat unter Einbußen bei CropScience und Schwächen im Geschäft mit verschreibungsfreien Medikamenten gelitten und musste massive Abschreibungen im brasilianischen Pflanzenschutzgeschäft vornehmen. Der Konzern strich seine Jahresprognose zusammen, die Aktie reagierte mit einem Minus von 2,8 Prozent auf die Hiobsbotschaft. Nach deutlichem Gewinnwachstum im zweiten Quartal hat BASF die Jahresprognose nach oben genommen. Mit gewisser Sorge blickt Vorstandschef Kurt Bock allerdings auf die geplanten US-Sanktionen gegen Russland. Die Aktie verliert 1,8 Prozent. Astrazeneca brechen um knapp 16 Prozent ein. Hintergrund sind enttäuschende Ergebnisse einer Studie. Roche springen nach Zahlenausweis um 1,0 Prozent. Stützend wirken besser als erwartet ausgefallene Umsätze und höhere Gewinnkennziffern. Als "ausgezeichnet" werden die Geschäftszahlen von Allianz aufgenommen. Allianz gewinnen 1,4 Prozent. VW büßen 1,6 Prozent ein. Nur für sich genommen seien die Zahlen sehr positiv, heißt es. Allerdings werde die Aktie überschattet von den jüngsten Kartellvorwürfen. Deutlich besser sind die Geschäftszahlen bei AB Inbev (plus 4,9 Prozent) ausgefallen. Bryan Garnier äußert sich sehr positiv. Für Diageo geht es sogar 7 Prozent nach oben. Das organische Wachstum hat sich ohne Abstriche bei der Marge stark entwickelt. Nestle verlieren nach Quartalszahlen 1,0 Prozent. Anleger stören sich unter anderem am organischen Umsatzwachstum.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.15 Uhr Mi, 17.33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1711 -0,29% 1,1745 1,1636 +11,4% EUR/JPY 130,35 -0,07% 130,45 130,38 +6,0% EUR/CHF 1,1235 +0,61% 1,1166 1,1147 +4,9% EUR/GBP 0,8910 -0,29% 0,8936 1,1221 +4,5% USD/JPY 111,31 +0,21% 111,07 112,04 -4,8% GBP/USD 1,3141 -0,01% 1,3142 1,3058 +6,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Unterstützung kam von den US-Aktienmärkten, die am Vortag kleine Kursgewinne verzeichneten und dabei auf neue Rekordhochs stiegen. Die Fed hatte ihren geldpolitischen Kurs zwar bestätigt, allerdings kündigte sie an, mit der Normalisierung ihrer Bilanz "relativ bald" zu beginnen. Bisher war dieser Schritt für das laufende Jahr in Aussicht gestellt worden. Ansonsten enthielt der Begleitkommentar zum Zinsentscheid nach Aussage eines Beobachters eher "taubehafte" Details, die US-Dollar und Anleiherenditen etwas sinken ließen. Zusätzlichen Auftrieb erhält der "Aussie" von Daten zu den Gewinnen der chinesischen Industrie, die im Juni verglichen mit dem Vorjahr deutlich zugelegt hatten. Trotz der positiven Daten zeigte sich die Börse in Schanghai gegen den regionalen Trend lange Zeit im Minus. Gebremst wurde der chinesische Markt von Abgaben in Aktien von Elektrogeräteherstellern, aber auch in Versicherungswerten und Aktien der Buntmetallbranche. Samsung schlossen 0,1 Prozent niedriger, nachdem das Unternehmen für einen Rekordgewinn ausgewiesen hatte. Das Unternehmen habe den Markt schon vor Wochen auf die guten Zahlen vorbereitet, erklärten Händler die verhaltene Reaktion. Besser kamen die Geschäftszahlen von Nintendo an, deren Aktie um 7,6 Prozent nach oben sprang. Ein positiver Ausblick gab der Aktie des chinesischen Ölkonzerns Petrochina Auftrieb. Sie stieg um rund 1 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Gewinnsprung vermeldet hatte. Im Singapur brachen Noble um über 30 Prozent ein. Das finanziell angeschlagene Unternehmen versilbert einen weiteren Geschäftsbereich. Überdies sammelt Noble Offerten für das Geschäft mit Ölen. Anleger befürchteten, dass als Folge der Veräußerungen nicht mehr viel vom Unternehmen übrig bleibt.

CREDIT

Unverändert zeigen sich die Spreads in den synthetischen Indizes. Damit setzt die geldpolitische Entscheidung der Fed am Kreditmarkt kaum Akzente. In Reaktion taubenhafter Kommentare zur Inflationsentwicklung ging es mit den Renditen an den Anleihemärkten nach unten. Die Bundrendite notiert aktuell bei 52 Basispunkten nach Ständen um 55 Basispunkten am Vortag. Der Offenmarktausschuss ließ seine Geldpolitik ansonsten wie erwartet unverändert und änderte auch an seinem Ausblick für die Entwicklung der Leitzinsen nichts. Allerdings wird an den Finanzmärkten eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr weiter ausgepreist. Nach den Fed-Kommentaren ist die Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung auf unter 40 Prozent gefallen. Die Musik an den Kreditmärkten spielt in Einzeltiteln. Am Donnerstag berichten laut der Commerzbank fast 50 Unternehmen aus dem weiteren Universum des iBoxx EUR Corp, die über 14 Prozent des Indexgewichts ausmachen. Da das Umfeld infolge der bisher gelieferten Ergebnisse im zweiten Quartal insgesamt günstig bleibe, dürften sich die Credit-Spreads weiter einengen, glauben die Analysten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF wird optimistischer trotz Sorge um Euro und Russland-Sanktionen

Nach einem guten ersten Halbjahr und einem deutlichen Gewinnwachstum im zweiten Quartal hat BASF die Jahresprognose nach oben genommen. Zudem schätzt der Chemiekonzern die Rahmenbedingungen für das Gesamtjahr nun besser ein als zuvor. Ein Wehrmutstropfen ist jedoch die starke Aufwertung des Euro.

Bayer senkt Prognose - Schwaches Brasiliengeschäft belastet

Bayer hat im zweiten Quartal unter Einbußen bei Crop Science und Schwächen im Geschäft mit verschreibungsfreien Medikamenten gelitten und musste massive Abschreibungen im brasilianischen Pflanzenschutzgeschäft vornehmen. Das florierende Pharmageschäft und das anhaltend starke Geschäft der Kunststoff-Tochter Covestro konnten dies nur teilweise ausgleichen. Deshalb strich der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern, der in diesem Jahr den US-Saatgutkonzern Monsanto übernehmen möchte, seine Jahresprognose zusammen.

Volkswagen nach gutem Quartal nur leicht optimistischer

Volkswagen hat auch im zweiten Quartal dank guter Autoverkäufe in Europa sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Rückenwind verspürte der DAX-Konzern von den Töchtern Seat, Skoda, Porsche und seiner Kernmarke, bei der die Sanierungsschritte zunehmend greifen. Beim Ausblick für das Gesamtjahr zeigte sich Volkswagen beim Umsatz etwas optimistischer. Die Margenprognose wurde - anders als von Analysten erhofft - nur bestätigt, obwohl VW zur Jahresmitte bereits recht komfortabel über dem Jahresziel liegt.

VW-Chef kündigt für Diesel-Gipfel weitere Nachrüstungen an

Die Volkswagen AG will nach Aussagen ihres Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller einen Erfolg des "Diesel-Gipfels" am kommenden Mittwoch in Berlin und bietet deshalb eine Nachrüstung von vier Millionen Fahrzeugen an.

Evonik investiert in Ausbau der Kieselsäurefertigung

Der Spezialchemiekonzern Evonik will für einen oberen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag seine Kapazitäten für pyrogene Kieselsäuren im belgischen Antwerpen ausbauen. Der Anlagenkomplex soll im Sommer 2019 in Betrieb gehen. Typische Anwendungen dieser Kieselsäuren namens Aerosil seien Farben und Lacke, moderne Klebstoffsysteme, transparente Silikone sowie nicht brennbare Hochleistungsisolationsmaterialien, teilte die im MDAX notierte Gesellschaft mit.

Takkt schwächer als erwartet - Ausblick bestätigt

Die Geschäfte der Takkt AG sind im zweiten Quartal aufgrund einer nachlassenden Dynamik in den USA schwächer als erwartet verlaufen. Für die zweite Jahreshälfte rechnet Takkt mit einer besseren Geschäftslage und hält an der Gesamtjahres-Prognose fest.

Dialog Semiconductor steigert Umsatz in allen operativen Segmenten

Der Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt, operativ aber weniger verdient. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahr um 4 Prozent auf 255,5 Millionen US-Dollar zu. Wie CEO Jalal Bagherli sagte, hat das TecDAX-Unternehmen in sämtlichen operativen Geschäftssegmenten den Umsatz gesteigert.

United Internet übernimmt Cloud-Hosting-Spezialisten Profitbricks

United Internet übernimmt den Cloud-Hosting-Spezialisten Profitbricks vollständig und stärkt damit das bei der Tochtergesellschaft 1&1 Internet SE gebündelte Geschäft mit Business Applications. Das Unternehmen aus Montabaur ist bereits seit 2010 an der Berliner Profitbricks beteiligt - aktuell sind es 44,42 Prozent - und übernimmt nun von den bisherigen Mitgesellschaftern die übrigen 55,58 Prozent.

Wirecard mit erfolgreichem zweiten Quartal

Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat ein erfolgreiches zweites Quartal abgeschlossen. Die Umsätze erhöhten sich um insgesamt 41 Prozent auf 339,8 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz damit um 36 Prozent auf 614,7 Millionen Euro.

Hongkonger Konzern übernimmt Ista für 4,5 Milliarden Euro - Kreise

Der Finanzinvestor CVC hat offenbar einen Käufer für den Essener Ablesekonzern Ista gefunden. Die Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd des Milliardärs Li Ka-shing aus Hongkong werde die Ista International GmbH für rund 4,5 Milliarden Euro übernehmen, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Ein Deal könnte noch am Donnerstag verkündet werden.

Rückzahlung der Atomsteuer sorgt für hohen Gewinn bei ENBW

Die Rücküberweisung der widerrechtlich erhobenen Atomsteuer und der Teilverkauf eines Windparks haben bei dem Energieversorger ENBW für ein ansehnliches erstes Halbjahr gesorgt. Der Konzernüberschuss kletterte auf 1,68 Milliarden Euro, während zwischen Januar und Juni 2016 noch ein Minus von 194 Millionen Euro angefallen war.

PSI Software steigert Gewinn im ersten Halbjahr kräftig

Die PSI Software AG hat im ersten Halbjahr 2017 in allen Geschäftsfeldern eine Nachfragebelebung verzeichnet. Das Industriegeschäft sorgte für höheren Umsatz und einen deutlich gesteigerten Vorsteuergewinn.

Douglas übernimmt 103 Filialen von spanischer Perfumerias If

Douglas verstärkt sein Geschäft in Spanien. Das Unternehmen übernimmt bis zu 103 Filialen und die E-Commerce-Plattform von Perfumerias If der spanischen Handelsgruppe Eroski.

A.S. Création warnt nach schwachem Halbjahr vor Verfehlen der Prognose

Die A.S. Création Tapeten AG hat im ersten Halbjahr 2017 aufgrund schwieriger gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen eine enttäuschende Geschäftsentwicklung verbucht. Gestiegene Rohstoffkosten, die zu einem unerwartet starken Rückgang der Rohertragsmarge führten, sowie ein starker Verdrängungswettbewerb, hätten die Ertragslage verschlechtert, teilte das Unternehmen mit.

Phoenix Solar erhält Großprojekt in Australien

Das Photovoltaik-Systemhaus Phoenix Solar hat einen Auftrag zur Planung eines Photovoltaikkraftwerks mit einer Nennleistung von 39,5 MWp in Australien erhalten. Die in Singapur ansässige Tochter Phoenix Solar Ptd Ltd ist Partner eines für diesen Zweck gegründeten Joint Ventures und übernimmt die internationale Beschaffung der Komponenten. Der andere Partner WBHO wird die Errichtung in drei Bauphasen ausführen und überwachen. Die Baufreigabe ist für August 2017 vorgesehen.

Insolvenzverfahren für Transtec eröffnet

Keine Zukunftschancen mehr für Transtec. Das Amtsgericht Tübingen hob wegen der geringen Aussichten auf eine erfolgreiche Sanierung die bisher bestehende Eigenverwaltung auf und eröffnete das Insolvenzverfahren. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Holger Leichtle aus Stuttgart bestellt.

Organisches Wachstum von Nestle enttäuscht

Der schweizerische Nahrungsmittel- und Getränkekonzern Nestle hat im ersten Halbjahr zwar einen Gewinnsprung verzeichnet. Der Umsatz ging allerdings leicht zurück. Wie schwierig das Umfeld derzeit ist, spiegelt das organische Wachstum wider. Ohne An- und Zukäufe sowie Wechselkursänderungen stieg der Umsatz um gerade einmal 2,3 Prozent. Analysten hatten mit 2,7 Prozent mehr erwartet. Entsprechend enttäuscht reagieren Anleger.

Clariant-Chef sieht keine Alternative zu Huntsman-Fusion

Die Fusion der Chemiekonzerne Clariant und Huntsman ist zum Erfolg verdammt. Clariant-Chef Hariolf Kottmann sagte bei der Vorlage der Halbjahreszahlen, es gebe "keinen Plan B". Aktivistische Investoren versuchen, den Deal zu Fall zu bringen.

Verbund bestätigt Ausblick nach solidem 1. Halbjahr

Belastet von einer unterdurchschnittlichen Wasserführung hat der österreichische Stromversorger Verbund im ersten Halbjahr bei leicht steigenden Umsätzen nur marginal mehr verdient. Zudem spürte das Unternehmen im Segment Netz Gegenwind. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

Anglo American zahlt früher als geplant wieder eine Dividende

Die Berichtssaison für die weltgrößten Minenkonzerne ist am Donnerstag stark angelaufen: Anglo American schreibt wieder einen Gewinn und nimmt die Dividendenzahlung wieder auf. Angetrieben von der Erholung bei den Rohstoffen erzielte das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte einen Nettogewinn von 1,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust 813 Millionen Dollar für den gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Enttäuschende Studiendaten lassen Astrazeneca-Aktie einbrechen

Der Pharmakonzern Astrazeneca hat im zweiten Quartal zwar wieder schwarze Zahlen geschrieben, überschattet wurde dies jedoch vom Misserfolg bei einer wichtigen klinischen Studie. Das britisch-schwedische Unternehmen ist dringend auf neue Medikamente in seiner Pipeline angewiesen, da die Patente der in die Jahre gekommenen Blockbuster auslaufen und Astrazeneca in der Folge Umsätze an die billigere Generikakonkurrenz verliert.

Energieriese Repsol profitiert von höheren Preisen

Der spanische Energieriese Repsol hat im zweiten Quartal dank steigender Öl- und Gaspreise sowie geringerer Finanzierungskosten einen Gewinnsprung um 43,8 Prozent auf 496 Millionen Euro verbucht. Im Upstreamgeschäft, also dem Explorations- und Fördergeschäft, lag der bereinigte Überschuss bei 115 Millionen Euro. Das waren 69 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum.

British American Tobacco steigert operativen Gewinn

British American Tobacco (BAT) hat im ersten Halbjahr operativ trotz weniger verkauften Zigaretten mehr verdient als im Vorjahr. Der Umsatz wurde von positiven Wechselkurseffekten angetrieben, während ein Anteilsverkauf den Nettogewinn belastete.

Spirituosenhersteller Diageo verdient dank Wechselkurseffekten prächtig

Der Spirituosenhersteller Diageo hat sein Geschäftsjahr mit verbesserten Gewinnen abgeschlossen. Aus diesem Grund hob das Unternehmen sein Ziel für das Gewinnmargenwachstum an. Der weltgrößte Produzent von hochprozentigen Getränken profitierte von güngstigen Wechselkurseffekten. Das resultierte in einem breitangelegten Absatzwachstum in allen größeren Regionen.

Gewinnrückgang bei Lloyds Banking im ersten Halbjahr

