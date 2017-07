Bremen (ots) -



Für alle die, die ihre Lust erleben und ausleben wollen, wann sie wollen! Die fünf neuen FUN FACTORY Toys der BATTERY + Linie können wirklich immer - solange zwei AAA-Batterien greifbar sind. Eine komplett neue Technik im Inneren der Vibratoren erkennt, ob Standard-Batterien oder Akku-Batterien eingelegt wurden. Kombiniert mit dem Click'n'Charge-Aufladekabel wird so aus allen BATTERY+ Toys im Handumdrehen ein wiederaufladbares Toy.



Tieffrequente Vibration, das stärkste batteriebetriebene Toy am Markt, mit voller Power bis zum Höhepunkt. Dazu fünf unterschiedliche Formen aus medizinischem Silikon, in zehn frischen Farben - so flexibel wie bei der Energiequelle sind MR. BOSS, ABBY G, DIVA DOLPHIN und Co. auch hinsichtlich ihrer Erscheinung. Die neuen Vibratoren überraschen mit stimulierenden Kurven für G-Punkt und Prostata-Massage, kleinen Auslegern für Klitoris und Perineum sowie der einen oder anderen Hommage an die FUN FACTORY Bestseller der letzten Jahre.



Die Elektroingenieure und Techniker haben viel getüftelt und so ein bislang einzigartiges, patentiertes System erfunden, das erkennt, welche Energiequelle im Toy steckt - Fehlladung also definitiv Fehlanzeige. Das clevere Toy lädt nur dann, wenn Akkus im Batteriefach stecken. Wer lieber herkömmliche Batterien nutzt, muss je nach Nutzungshäufigkeit und -dauer gelegentlich wechseln.



Eine weitere Besonderheit in der Produktgruppe Batterietoys ist die gleichbleibende Energieleistung bis zum Finale. Die Toys der BATTERY+ Linie begeistern nicht nur durch ihre extra starken Motoren, sie nutzen die Leistung der Batterien auch bis zum Schluss in gleichbleibender Stärke und Kraft.



Die perfekte Kombination aus Komfort, Power, Umweltfreundlichkeit und prickelndem Design! Alle BATTERY+ Toys können mit dem HYBRID KIT ganz einfach zum wiederaufladbaren Toy aufgerüstet werden: Zwei Akku-Batterien und das CLICK 'N' CHARGE Kabel ermöglichen ein Aufladen ganz wie bei den akkubetriebenen FUN FACTORY Toys.



Alle Modelle punkten mit vier Vibrationsstärken und sechs aufregenden Rhythmen und sind für 79,90 EUR erhältlich. Das HYBRID KIT - zwei Hochleistungs-Akkubatterien samt FUN FACTORY Ladekabel gibt es für 19,90 EUR.



MR BOSS - unsere elegante Kompaktklasse



Gleiche Form, gleiche Kraft! Wie FUN FACTORYs Bestseller BIG BOSS überzeugt auch seine kompaktere Ausgabe, unser neuer MR BOSS, mit naturgetreuem Design und starken Höhepunkten. Dank der patentierten FlexiFUN Technology[TM] folgt er jeder Bewegung und überzeugt vor allem durch seine optimale G-Punkt-Krümmung und die stimulierende Venenstruktur. MR BOSS bringt SIE mit vier Vibrationsstärken und sechs verschiedenen Rhythmen kraftvoll zum Höhepunkt und ist in den Farben Black, Blackberry und Cream erhältlich.



DIVA DOLPHIN - geschmeidig zum Höhepunkt



Stromlinienförmig und mit sanfter Kurve - die Neuauflage unseres Klassikers glänzt durch klares und zeitloses Design. DIVA DOLPHINs Stärke ist nicht nur die G-Punkt-Stimulation, der samtige Schaft lädt auch zum Verwöhnen aller äußeren Hot Spots ein. In kräftigem Blue und Pink erhältlich, präsentiert sich das Toy als idealer Begleiter für Solo-Spielarten oder gemeinsame Entdeckungsreisen mit dem Partner.



ABBY G - G wie genial!



ABBY G ist ein besonderer Vibrator zur gezielten Stimulation des G-Punktes der Frau. Einfach genial! Das BATTERY+ Modell ist speziell auf die Anatomie des weiblichen Körpers abgestimmt und erreicht durch seine leicht gebogene Form spielend die etwas versteckte erogene Zone, um dort für FUNtastische Lustgefühle zu sorgen. Das Toy mit der besonderen Biegung erscheint in den Farben Violet und Turquoise Fluor.



WICKED WINGS und DARLING DEVIL - Engelchen und Teufelchen in sündhafter Mission



Ladies lieben Toys, die ihre Fantasie anregen. Die beiden folgenden Vertreter der BATTERY+ Linie zaubern mit ihrem Design nicht nur ein verschmitztes Lächeln ins Gesicht, sondern sorgen auch für eine besonders kraftvolle Doppelstimulation. Die sündhaften Flügel des WICKED WINGS legen sich schützend und sanft stimulierend um die Klitoris- sinnliche Orgasmen sind vorprogrammiert. Zarte Farben wie Light Blue bzw. Baby Rose und eine einzigartig weiche Oberfläche machen dieses Toy zu einem himmlischen Must-have.



DARLING DEVIL sorgt für teuflische Augenblicke der Ekstase und überträgt seine Vibration in Wellen der Lust! Das sexy Teufelchen in Black oder Raspberry trifft mit seiner leicht gebogenen Form den G-Punkt, während der spitz zulaufende Schwanz mit kraftvollen Vibrationen punktgenau die Klitoris stimuliert. Zusätzlich sorgen die beiden Hörner auch im externen Spiel an Brustwarzen & Co. für sündhaft reizvolle Momente.



Und auch die Männer kommen auf ihre Kosten: WICKED WINGS stimuliert mit viel Kraft die Prostata und die sanften Hörner von DARLING DEVIL eignen sich ideal zur Stimulation des Eichelbändchens. Heißer Spaß für SIE und IHN.



Alle Toys der BATTERY+ Linie sind aus medizinischem, körperfreundlichem Silikon gefertigt, wasserfest und wie alle FUN FACTORY Produkte zu 100% "Made in Germany". Und können sowohl mit Standard- als auch mit wiederaufladbaren Batterien ausgestattet werden. All night long? Kein Problem...



Über die FUN FACTORY GmbH:



FUN FACTORY ist seit mehr als 20 Jahren einer der größten Hersteller von ästhetischen und stilvollen Sextoys aus medizinischem Silikon in Europa mit Sitz in der Hansestadt Bremen. Mit innovativen Designs, großer Expertise, ganz viel FUN und Mut zur Farbe, schafft es FUN FACTORY immer wieder, den Sextoy-Markt zu beeinflussen und nachhaltig zu prägen. Sextoys "Made in Germany". Qualität wird bei FUN FACTORY großgeschrieben und der Erfolg gibt den Gründern Recht. Dirk Bauer und Michael Pahl gründen 1996 in Bremen die FUN FACTORY und im Jahr 2003 entstand das erste Tochterunternehmen in den USA. Heute verfügt das Unternehmen weltweit über 150 Mitarbeiter und beglückt mit Vibratoren, Pulsatoren, SMARTBALLS, Masturbatoren, Analtoys und Co. Kunden auf allen fünf Kontinenten.



