Dreilinden / Berlin (ots) - eBay WOW! Tiefpreisgarantie startet heute in Deutschland / Gültig für mehr als 15.000 WOW! Angebote / Besondere Top-Deals in dieser Woche



Anfang Juli wurde sie bereits angekündigt, jetzt ist sie da: die eBay WOW! Tiefpreisgarantie. Ab heute gilt sie für mehr als 15.000 Deals-Angebote auf der deutschen eBay Seite. Damit garantiert eBay, dass der Preis eines WOW! Angebots mindestens ebenso günstig ist wie bei einer Reihe großer Wettbewerber. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, passt eBay den Preis des eigenen Angebots dem des Wettbewerbsangebots an.



Die Top-Deals der Woche



Mit dem Start der Tiefpreisgarantie gibt es ab heute bis zum 3. August 2017, 07:59 Uhr, ausgewählte Top-Deals zu besonders günstigen Preisen.



- Apple MacBook Air 13" 128GB für 859,00 EUR - Samsung Galaxy S8 für 555,00 EUR - Bomann Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination für 555,00 EUR - HP Notebook 250 G5 SP 15" für 377,00 EUR - Makita Akku-Bohrschrauber für 239,90 EUR - Converse Chuck Taylor All Star Sneaker für Damen und Herren, versch. Modelle für 39,95 EUR - Goldmaid Ring, Kette oder Ohrstecker, 925er-Silber, mit Swarovski Zirkonia für 24,99 EUR - U.S. Polo Assn. T-Shirt für Herren, 2er-Pack, versch. Farben für 9,99 EUR



Die auf der Seite der WOW! Angebote aufgeführten Deals sind für jeden ohne Abschluss einer Mitgliedschaft zugänglich und werden ohne Versandkosten verschickt. Die WOW! Angebote umfassen mehr als 15.000 Artikel aus allen eBay Kategorien wie zum Beispiel Elektronik, Haus & Garten, Fashion und Autozubehör unter https://www.ebay.de/deals.



So funktioniert die Tiefpreisgarantie



Die WOW! Angebote von eBay bieten häufig bereits den besten Preis im Markt. Findet ein Käufer ein Angebot bei einem der definierten Wettbewerber zu einem günstigeren Preis, erhält er im Rahmen der neuen Tiefpreisgarantie nach einer Verifizierung des Wettbewerberangebots durch den eBay Kundenservice einen Gutschein auf die Preisdifferenz von eBay. Damit kann der Artikel zum Wettbewerbspreis gekauft werden.



Artikel, für die die eBay WOW! Tiefpreisgarantie in Deutschland gilt:



- Neue Artikel: Die Tiefpreisgarantie gilt für neue, ungeöffnete Artikel auf der Seite der WOW! Angebote unter https://www.ebay.de/deals - Identisch und verfügbar: Beide Artikel (der bei eBay und derjenige auf der Seite des Wettbewerbers) müssen identisch und verfügbar sein - Angebote folgender Wettbewerber, für deren Artikel das Programm gilt: amazon.de, douglas.de, notebooksbilliger.de, obi.de, otto.de, zalando.de*



*Ausgenommen sind Angebote von Dritten über Marktplätze, die von den Wettbewerbern betrieben werden.



eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay, StubHub sowie eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer und Verkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch 'Connected Commerce' wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde 1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist heute einer der weltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot von einer einzigartigen Breite und Tiefe. Im Jahr 2016 wurden auf dem eBay-Marktplatz Waren im Wert von 84 Milliarden US-Dollar gehandelt. Mehr Informationen über das Unternehmen und die zu ihm gehörenden Marken sind zu finden unter http://www.ebayinc.com.



